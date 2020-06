El XXVI Festival Ibérico de Cine de Badajoz se celebrará del 22 al 25 de julio en los exteriores del MEIAC

BADAJOZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 26º Festival Ibérico de Cine (FIC) de Badajoz se mantiene fiel a su cita con el público y con los cortometrajistas a pesar de la pandemia de Covid-19, y se celebrará del 22 al 25 del próximo mes de julio en una nueva ubicación, en concreto, el recinto exterior del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de la capital pacense.

El festival se ha adaptado, así, para cumplir las exigencias respecto a aforos y requisitos de acceso según las normas sanitarias.

El certamen mantiene un año más sus sedes oficiales de Olivenza y San Vicente de Alcántara, cuyos ayuntamientos han buscado espacios al aire libre como alternativa a las anteriores ubicaciones. De este modo, Olivenza utilizará su Auditorio Municipal para las proyecciones y San Vicente llevará el festival a la plaza del Centro de Asociaciones, informa en nota de prensa el festival.

Mientras, en Badajoz se decidió por el exterior del MEIAC al considerarse una ubicación idónea para el FIC, ya que cuenta con diferentes espacios al aire libre, en el centro de la ciudad, junto a un edificio cultural "tan emblemático" como el museo y no muy alejada de la que ha sido la sede oficial del festival, el Teatro López de Ayala, cerrado a causa de la pandemia.

La organización ha trabajado por mantener esta edición del festival en apoyo al trabajo y esfuerzo realizado por productoras y cortometrajistas en unos momentos "difíciles" en los que se han suspendido o aplazado numerosos festivales, teniendo en cuenta además que el FIC es uno de los festivales preseleccionadores para los Premios Goya de la Academia de Cine.

TRABAJOS RECIBIDOS

El FIC es un referente del cortometraje en la Península Ibérica y en esta edición ha recibido 480 cortometrajes de realizadores españoles y portugueses, de los que se han seleccionado 24 para competir en su sección oficial, dos de ellos de Portugal.

Entre los cortos recibidos hay 18 extremeños, de los que se han seleccionado cuatro, el mayor número de cortos extremeños que ha habido hasta el momento en la sección oficial. Estos trabajos además de concursar en la competición oficial optarán al Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño.

La calidad de las películas se mantiene como en ediciones anteriores, así como la variedad de géneros y temática, aunque hay una mayor presencia de comedia. Repiten directores ya conocidos en el Festival como Álvaro Gago, ganador de la 24 edición del Festival Ibérico de Cine con el corto 'Matria', o Javier Marco, director del Mejor Cortometraje en el 22 FIC con 'Classmate'.

Los dos cortometrajes portugueses seleccionados son 'Sagrada Familia', de Margarida Lucas, y 'Tío Tomás, a contabilidade dos días', de la directora Regina Pessoa, uno de los grandes nombres del cine de animación portugués.

Entre los trabajos seleccionados en el Certamen de Cortometrajes Extremeños se encuentra 'There will be monster' de Carlota Martínez-Pereda, directora del cortometraje 'Cerdita' que participó en el 25 FIC y ganó el Goya al Mejor Corto de Ficción en 2019.

También repite la directora pacense Leticia Torres, que en 2016 ganó el premio al Mejor Cortometraje Extremeño y ahora presenta 'Fenomenal'. María Sánchez Testón y Fátima Lianes están seleccionadas por primera vez en la sección oficial con 'TQ' y 'Los Huesos Rotos', respectivamente.

JURADO JOVEN

Asimismo, el Jurado Joven se abrirá en esta edición a todos los jóvenes extremeños de edades comprendidas entre 18 y 30 años. Hasta ahora sólo podían ser miembros del Jurado Joven del Festival Ibérico de Cine jóvenes que estuviesen cursando estudios en las diferentes titulaciones de la Universidad de Extremadura (UEX).

Este jurado falla cada año el Premio 'Luis Alcoriza', un galardón dedicado al director, guionista y actor de cine nacido en Badajoz en 1918 y exiliado en México.

Cualquier joven interesado en ser miembro del Jurado Joven podrá inscribirse hasta el 10 de julio en la web del festival.

La presente edición está patrocinada por Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Consorcio del Teatro López de Ayala, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Delta Cafés, Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste, Fundación AISGE y MEIAC. Además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de Olivenza y el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.