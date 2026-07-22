25 de los 26 campeones del mundo se formaron en canteras de clubes de LaLiga

Winning goal scorer Ferran Torres #7 of Spain lifts the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United State - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se proclamó campeona del mundo el pasado domingo tras imponerse en la final a Argentina (1-0), un título en el que 25 de los 26 jugadores que formaban parte del equipo dirigido por Luis de la Fuente se habían formado en clubes de LaLiga, un claro ejemplo de que el modelo de formación y desarrollo de talento del fútbol español es referente a nivel mundial.

El éxito de la selección española en el siglo XXI, y más concretamente en los últimos dos años con la consecución de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, es mucho más que el logro de una generación excepcional. Es el resultado de un modelo de formación y desarrollo de talento que ha convertido al fútbol español en referencia mundial.

Los éxitos de España y su dominio ante algunas de las mejores selecciones del mundo tienen sus raíces en el motor del fútbol nacional, las canteras. Y es que no es casualidad que 25 de los 26 jugadores que se coronaron en Nueva Jersey como campeones del mundo estén formados en clubes de LaLiga (tan solo David Raya, que con 16 años puso rumbo a Inglaterra, se sale de esta ecuación).

En este contexto, LaLiga dio en 2022 un paso decisivo con el lanzamiento del Plan Nacional de Optimización y Mejora de Canteras. Aunque la organización llevaba años impulsando iniciativas para fortalecer la formación de talento en los clubes, este plan supuso la consolidación de una estrategia integral destinada a elevar los estándares de las academias del fútbol profesional español.

El objetivo era impulsar la excelencia deportiva, profesionalizar aún más las estructuras de cantera y reforzar la sostenibilidad económica de los clubes.

Cuatro años después, los resultados de esta apuesta estratégica encuentran su máxima expresión en el título de una Selección Española campeona sustentada en el talento desarrollado en las canteras de los clubes de LaLiga.

Uno de los desarrollos más relevantes nacidos al amparo de este plan ha sido la puesta en marcha, junto a AENOR, de la primera certificación independiente orientada específicamente a evaluar la excelencia de las canteras de fútbol. Esta iniciativa busca reconocer a aquellos clubes que alcanzan los más altos estándares de calidad en ámbitos como el desarrollo deportivo, la profesionalización de las estructuras, la formación integral del jugador y la protección del menor.

Y a esto le acompaña un ecosistema competitivo que fomenta la competición desde tiempos muy tempranos. Un joven futbolista en España puede alcanzar la mayoría de edad tras haber disputado alrededor de 500 partidos oficiales durante su etapa formativa, acumulando una experiencia competitiva difícil de encontrar en otros países. A ello se suma una metodología que pone el foco en la comprensión del juego, la toma de decisiones y el desarrollo de la inteligencia táctica.

Además, el modelo competitivo del fútbol español hace que los equipos dependientes de los clubes de LaLiga compitan dentro de la propia pirámide futbolística en categorías semiprofesionales, lo que acelera la madurez competitiva de los jugadores. En algunos casos, incluso llegan a competir en el fútbol profesional, como sucederá en la temporada 2026/27 con la presencia de la Real Sociedad B y el Celta Fortuna en LaLiga Hypermotion.

Todo ello contribuye a formar futbolistas más completos, preparados para encajar y rendir en prácticamente cualquier modelo de juego, una de las razones por las que la metodología técnico-táctica española es hoy una de las más demandadas y exportadas a nivel internacional.