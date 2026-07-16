Hasta 300 policías municipales velarán por la seguridad con una 2ª pantalla en Colón con un aforo de 20.000 personas

Lamine Yamal of Spain runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 policías municipales --250 agentes para la zona de Colón y 40 para Madrid Río-- velarán este domingo por la seguridad en la final del Mundial de Fútbol a disputar entre las selecciones de España y Argentina, con una segunda pantalla en la plaza de Colón, instalada por el Ayuntamiento, con un aforo para unas 20.000 personas.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado que se mantendrá la pantalla instalada por la Real Federación Española de Fútbol en Colón, con capacidad para unas 6.000 personas, a la que se sumará esta segunda, esta vez del Ayuntamiento, orientada hacia la calle Génova con una disposición similar a la de la Eurocopa y con capacidad para unas 20.000 personas.

Además, habrá una pantalla para seguir esta final abierta por la Comunidad de Madrid en el Movistar Arena, y también se mantendrán las dos en Madrid Río, con una capacidad total de aproximadamente 15.000 personas.

En cuanto a Samur-Protección Civil se instalará un puesto sanitario avanzado en Puente del Rey y dos en Colón, además de estar presentes en el Movistar Arena.

Sanz ha confirmado una reunión pendiente para concretar el dispositivo ante una hipotética victoria. "Con total entusiasmo estamos preparando todo esto y les deseamos la mayor de las suertes a esta selección que tanto nos ilusiona y que hizo un partidazo memorable el otro día. Van a pasar muchos años hasta que se olvide ese partido", ha asegurado.