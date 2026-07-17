El 74% de los españoles ve a España campeona del Mundial de 2026

Luis de la Fuente, head coach of Spain, celebrates the victory with Lamine Yamal of Spain during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi el 74 por ciento de los españoles, el 73,69%, confía en el triunfo de la selección española de fútbol en la final del Mundial de 2026 contra Argentina, que se disputa este domingo (21:00 horas) en el MetLife Stadium de Nueva York, según datos de la casa de apuestas Sportium.

Argentina ha contado únicamente con el 18,36% del apoyo para revalidar el título, mientras que el 7,95% restante se ha decantado por el empate. La afición española no ha ocultado su optimismo tras la victoria de España por 2-0 ante Francia en las semifinales.

El análisis territorial del volumen de pronósticos en España ha revelado que Cataluña se ha situado a la cabeza de la 'fiebre' de 'La Roja', al aglutinar el 21,37% de todas las predicciones del país. Por detrás de la comunidad catalana se ha posicionado la Comunidad de Madrid, que ha registrado el 19,57% de las apuestas.

Andalucía ha ocupado el tercer lugar con un 15,36% y la Comunidad Valenciana ha sumado un 8,19%, lo que ha supuesto que estas cuatro regiones representen casi dos tercios del total nacional.

En lo referente al marcador, los aficionados españoles han elegido el 2-1 a favor de España como el resultado más esperado para coronarse campeones del mundo, tras acaparar el 19,65% de las predicciones totales.

La fe en el potencial ofensivo español se ha reflejado también en que la segunda opción más repetida ha sido un 3-1 a favor de España, con el 10,90% de los apoyos. En cambio, el marcador de 1-2 favorable al combinado de Argentina ha obtenido el 8,76% de los pronósticos de los usuarios.

La cita de este domingo resolverá la lucha por los galardones individuales del campeonato, donde Leo Messi y Kylian Mbappé colideran la tabla de la Bota de Oro, con ocho goles cada uno. Mientras que Messi buscará certificar el trofeo en la final, Mbappé intentará asaltar el liderato en solitario en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra.

Por su parte, el español Mikel Oyarzabal, que suma cinco goles, se ha postulado como el favorito nacional para dar la sorpresa. En las porterías, el guardameta español Unai Simón ha liderado las expectativas para alzarse con el 'Guante de Oro' a mejor portero del Mundial gracias a sus intervenciones clave y porterías a cero. Simón mantiene un cara a cara directo con el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.