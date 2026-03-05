Aiara Agirrezabala causa baja en la selección española debido a unas molestias en su aductor izquierdo

Aiara Agirrezabala during the training camp of Spain Women Team ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on March 01, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La futbolista guipuzcoana Aiara Agirrezabala, defensa de la Real Sociedad, ha causado baja en la concentración de la selección española femenina a causa de unas molestias en su aductor izquierdo, así que se perderá el partido ante Ucrania correspondiente a la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

"Agirrezabala causa baja en la convocatoria de Sonia Bermúdez tras sufrir unas molestias en el aductor izquierdo durante la sesión matutina que ha realizado la selección española en la jornada de este jueves", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web.

"Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Fútbol, se ha decidido que la lateral guipuzcoana regrese a la disciplina de su club para comenzar su recuperación", concluyó el organismo federativo en su breve nota de prensa.