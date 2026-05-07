Aitor Karanka: "No pasa nada por asumir la condición de favoritos para el Mundial sin soberbia"

Archivo - Aitor Karanka, Director of Development for Spain attends a press conference on the partnership agreement between Old Spice and the Spanish National Football Team prior to the 2026 World Cup qualifying matches against Georgia and Turkey, at the C - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de la selección española absoluta masculina de fútbol, Aitor Karanka, ha afirmado que "no pasa nada por asumir" la condición de favoritos para la Copa Mundial de la FIFA "sin soberbia" y también "sin prepotencia", a pocas semanas de que ese torneo empiece en Norteamérica.

Durante una entrevista en 'Tablero Deportivo' de RNE, Karanka analizó el favoritismo de España para el Mundial: "La verdad es que sorprende". "Ya llevo 8, 10 u 11 meses trabajando el día a día con ellos y todo lo que te dicen de fuera del favoritismo y con qué naturalidad lo dice Luis [De la Fuente], el cuerpo técnico, los jugadores...", reflexionó.

"Pero sabiendo que, como dijo Luis ayer y muchas veces, que hay muchísimas selecciones que optan a ganar este Mundial. No pasa nada por asumir esa condición sin soberbia, sin prepotencia", dijo Karanka. "Hay que disfrutarlo porque poder vivir estos momentos no es fácil, pero es lo que se ha ganado esta selección", apostilló de cara al Mundial.

"El ambiente es espectacular y sobre todo sabiendo que van a llegar esos momentos porque, al final, en el fútbol estar mucho tiempo en un paraíso es complicado. Pero sí que es verdad que esa naturalidad de vivirlo en el día a día sabiendo que ese momento llegará, y que cuando llegue no será porque se han dejado de hacer cosas. Estar en este momento te hace estar alerta para que siga durando mucho tiempo", añadió.

Luego fue preguntado sobre su llegada al cargo. "Lo que iba a intentar es molestar lo menos posible y ayudar lo máximo, que Luis se centre con su cuerpo técnico en seleccionar, en preparar partidos, en entrenamientos; y que los jugadores tengan todas las condiciones y esa relación con los clubes para que todo vaya mejor", argumentó Karanka.

Por otra parte, habló sobre el lugar de concentración en el Mundial. "Lo primero que se quiere es que los jugadores estén lo mejor posible para que rindan lo mejor posible. Las instalaciones en las que se van a entrenar son espectaculares, el hotel donde se va a estar también está muy bien", destacó al respecto.

Algo a tener en cuenta para la convocatoria definitiva serán las lesiones de hombres clave. "Ya van pasando unos partidos y ves que por desgracia va cayendo alguno, pero que se va a recuperar y lo que dice Luis también de que lleguen todos en las mejores condiciones. Esperemos que Lamine llegue en su mejor momento", aludió al culé Lamine Yamal.

Así, apuntó que "la comunicación" por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "es muchísimo más fluida" con el FC Barcelona que el pasado octubre, tras la anterior lesión de Lamine. El delantero culé, presumiblemente, estará en una lista para la que "hay un grupo que lleva trabajando mucho tiempo y creo que tampoco va a sorprender"

Un nombre propio al respecto será el del madridista Dani Carvajal. "Luis, aparte de hacer muchísimas cosas bien, una de las que mejor hace es el tema de vestuario y saber cuidar a esos jugadores cuando no están en su mejor momento. Él es el que mejor conoce a los jugadores y lo está demostrando los últimos tres o cuatro años. Estoy seguro de que lo que hará con Dani será lo mejor para la selección y, si decide que tiene que ir, será porque Luis lo ha visto", volvió a defender al selecionador.

Otro tema candente será la portería. "Cualquiera de las opciones que tome va a ser buena porque es que los cuatro, aparte de ser excelentes chicos, son excelentes porteros", se refirió a Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia. "Para el que no esté será un palo", avisó.

De vuelta al tema de lesionados o renqueantes, Mikel Merino salió a la palestra. "Los médicos están en contacto con los médicos del Arsenal y yo estoy en contacto con Andrea Berta también, así que esperemos que pueda llegar. También es una lesión que por desconocimiento tampoco tiene unos procesos, pero lo que nos transmiten es que va todo bien; y, si hay alguien que quiere estar en ese Mundial, es Mikel", subrayó.

Mientras, Karanka charó sobre el 'león' Nico Williams y su doblete en Vitoria del pasado fin de semana: "Es importante sobre todo para él. Los goles evidentemente es lo que más confianza da, pero sobre todo de sensaciones, que lo ha pasado mal. Lo importante es ver a Nico sonreír, metiendo goles y que llegue al Mundial todavía mejor de lo que está".

Personalizando en clave defensiva, también fue preguntado sobre Dean Huijsen. "En la selección, juegue quien juegue, se han estado ganando partidos. El Madrid ha llegado a fin de temporada no en las mejores condiciones y para un chico joven que acaba de llegar el Bernabéu no es fácil, y más cuando está el equipo en esta situación", contestó.

Sin dejar el tema del Real Madrid, él fue ayudante de José Mourinho y ahora el técnico portugués empieza a sonar para volver a dirigir el banquillo merengue. "No creo que sea un entrenador de látigo, creo que es un entrenador de sacar lo mejor a sus jugadores y, en los tres años que estuve yo con él, el día a día aprender de gestión de vestuario era aprender de preparación de partidos, de sesiones de entrenamientos y era un aprendizaje continuo", resumió el actual miembro de la RFEF.

"Al final un entrenador tiene que tener muchas virtudes", señaló. "Creo que José es competitivo siempre; pero ya no solo entrenando, sino en la vida. Y siempre quiere más, creo que entrenadores de ese nivel siempre están actualizados como entrenador. Al final, en ese nivel estás preparado para donde te llamen y seguir ganando", concluyó Karanka.