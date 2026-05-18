Alaba y Affengruber entran en la lista de Austria para el Mundial

David Affengruber of Elche CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Atletico de Madrid at Estadio Manuel Martinez Valero on April 22, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador austriaco masculino de fútbol, Ralf Rangnick, facilitó este lunes su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio con la presencia de los defensas David Alaba (Real Madrid) y David Affengruber (Elche CF).

Alaba, de 33 años y pese a haber jugado muy poco con el conjunto madridista en los últimos años, tendrá un hueco en la zaga donde también estará Affengruber, de 25 años y que debutó con su país en la última 'ventana' de marzo.

Además de ambos, en una lista con un total de 14 futbolistas de la Bundesliga alemana, destacan otros nombres conocidos como los de Konrad Laimer (Bayern), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) o el veterano delantero de 37 años Marko Arnautovic (Estrella Roja), en un equipo encuadrado en el Grupo J junto a la actual campeona Argentina, Argelia y Jordania, en lo que será la primera Copa del Mundo para Austria desde la de 1998 en Francia.

"La semana pasada dedicamos mucho tiempo a analizar cómo quedará conformada la plantilla y hubo algunos casos que no fueron fáciles de decidir, principalmente en la posición de central. Esto se refiere principalmente a la posición de defensa central. Decidimos basándonos en lo que ya sabíamos y en lo que se necesita para un torneo como este y que dura mucho tiempo", señaló Rangnick.

El seleccionador es optimista con su equipo, al que ve "capaz de grandes cosas". "Queremos llegar más lejos que en la Eurocopa 2024 y eso significa que queremos avanzar de la fase de grupos y, al menos, superar el primer partido de la fase eliminatoria", advirtió tras la eliminación ante Turquía en el primer cruce de la pasada EURO.

--LISTA DE AUSTRIA PARA EL MUNDIAL.

PORTEROS: Patrick Pentz (Bröndby), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

DEFENSAS: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene y Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venecia).

CENTROCAMPISTAS: Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald y Xaver Schlager (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets), Paul Wanner (PSV) y Patrick Wimmer (VfL Wolfsburgo).

DELANTEROS: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (FC Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).