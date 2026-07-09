Alejandro Hernández Hernández, designado cuarto árbitro del Inglaterra-Noruega

Archivo - Referee Alejandro Hernandez of Spain during the UEFA Champions League, Round of 16, 1st leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Chelsea FC on March 11, 2026 at Parc des Princes stadium in Paris, France - Photo Jean Catuffe / DPP - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colegiado español Alejandro Hernández Hernández ha sido designado este jueves por la FIFA dentro del equipo arbitral que estará este sábado en el Inglaterra-Noruega de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el canario ejercerá de cuarto árbitro.

Hernández Hernández es el único árbitro principal español de la Copa del Mundo y hasta el momento sólo ha tenido la oportunidad de dirigir el choque entre las selecciones de Brasil y Haití de la fase de grupos del torneo del pasado 20 de junio.

Junto a él, su compatriota José Enrique Naranjo Pérez estará como colegiado asistente reserva de un equipo para el Inglaterra-Noruega que estará liderado por el experimentado árbitro francés Clement Turpin. Por otro lado, el portugués Joao Pinheiro ha sido el elegido para pitar el Argentina-Suiza.