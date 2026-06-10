Alejandro Hernández Hernández, único árbitro principal español en el Mundial

Archivo - Alejandro Hernandez Hernandez reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Elche CF at San Mames on February 20, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colegiado Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas (Canarias), es el único árbitro principal español designado por FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca este jueves hasta el 19 de julio, torneo en el que el madrileño Carlos del Cerro Grande será árbitro de VAR.

Tras más de tres años de un "riguroso y exhaustivo proceso de selección", en un comunicado, la FIFA publicó el pasado mes de abril la lista de los árbitros que dirigirán los partidos del Mundial de este verano, integrada por 52 colegiados principales, 88 asistentes y 30 árbitros de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye "el equipo arbitral más completo de la historia" de los Mundiales.

Sin embargo, finalmente serán 50 los colegiados principales en esta edición al haber dos bajas. El neerlandés Rob Dieperink, de 38 años, fue excluido de la lista, a pesar de que se hayan archivado las pesquisas en su contra sobre una presunta coacción sexual. Mientras que el somalí Omar Artan, que iba a convertirse en el primero de su país en arbitrar en un Mundial y mejor colegiado de África, no pitará al denegársele la entrada a Estados Unidos.

En este torneo debutará Hernández Hernández, con 251 encuentros pitados en Primera División, y que será el único representante español en el torneo como colegiado principal, mientras que Del Cerro Grande acudirá como árbitro VAR. Además, el coruñés Diego Sánchez Rojo, que debutó en Primera División en 2020, y el grancanario José Enrique Naranjo Pérez, internacional desde 2019, ejercerán de asistentes del canario.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, defendió que "los árbitros designados son los mejores del mundo". "Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años", relató.

Collina recordó que "se trata del mayor equipo de árbitros de la FIFA de todos los tiempos, con 40 árbitros más que en el Mundial de Qatar 2022". Además, se seleccionaron dos árbitras principales: la mexicana Katia García y la estadounidense Tori Penso, dentro de un grupo de seis colegiadas femeninas, teniendo en cuenta asistentes y colegiadas de VAR. "Esto mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", dijo el italiano.

El equipo arbitral del Mundial tiene su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunieron ya para un seminario previo de preparación de 10 días que arrancó el pasado 31 de mayo. Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladaron a Dallas, donde está la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecen en Miami.