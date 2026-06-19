Alemania mide su auténtico potencial ante Costa de Marfil

14 June 2026, US, Houston: Germany's Nico Schlotterbeck celebrates after scoring his side's second goal of the game during the 2026 FIFA World Cup Group E soccer match between Germany and Curacao at Houston Stadium (NRG Stadium). Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania afronta este sábado en Toronto (22.00 horas/DAZN) su primer examen exigente del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en busca de asegurar su billete matemático para los dieciseisavos de final, un objetivo que también desea una Costa de Marfil que aspira a arrebatar a los germanos la primera posición del Grupo E.

La goleada del estreno ante Curazao (7-1), con un doblete del delantero del Arsenal Kai Havertz y tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, permitió al combinado germano situarse como el país más anotador de la historia de la Copa del Mundo (239 goles).

La entidad del rival caribeño, sin embargo, obliga a la 'Mannschaft' a volver a demostrar este sábado que tiene armas suficientes para cumplir las expectativas en esta cita, donde no puede permitirse volver a fallar después de caer en la fase de grupos de las dos últimas ediciones del torneo. Ahora, los de Julian Nagelsmann quieren consolidar su candidatura a la quinta estrella y defender su liderato del Grupo E para llegar a la tercera y última jornada ante Ecuador con los deberes hechos.

Para ello, el seleccionador alemán, satisfecho con la fluidez ofensiva mostrada en el debut, hará hincapié en corregir las transiciones defensivas, para evitar que los africanos aprovechen los espacios tras las líneas adelantadas. Una fragilidad en defensa que queda patente al no haber conseguido dejar la portería a cero en sus últimos siete partidos mundialistas, su racha más larga desde 1970.

Alemania afrontará el duelo sin bajas y repetirá once, con la única duda de si el delantero del Stuttgart Deniz Undav, que entró en el minuto 64 del encuentro ante los caribeños en lugar del tocado Musiala, se hace un hueco en la alineación tras anotar un gol y proporcionar dos asistencias el pasado domingo.

Enfrente, Costa de Marfil tratará de sumar su segundo triunfo en el Mundial después de sorprender a Ecuador en su estreno (1-0) para un paso de gigante hacia las eliminatorias, a las que nunca ha logrado acceder en sus tres participaciones anteriores. Un tanto en el minuto 90 del extremo del Manchester United Amad Diallo, que saltó al campo en la segunda parte, bastó a los 'Elefantes' para doblegar a la 'Tri', y ahora quieren dar la campanada ante la tetracampeona del mundo.

De hecho, los de Emerse Faé ya fueron capaces de doblegar a otro rival de entidad durante su preparación mundialista, endosando un 2-1 a Francia. A la amenaza de hombres como Diallo, Yan Diomande o Nicolas Pépé, se unirá la de Elye Wahi, que finalmente ha podido entrar en Canadá después de que el país le prohibiese inicialmente el acceso.

El delantero del Niza fue detenido e interrogado en Francia por presuntamente estar implicado en un amaño de partidos al forzar supuestamente una tarjeta amarilla en un encuentro de Ligue 1 contra el Metz para influir en las apuestas, un caso que le impidió obtener el visado. Finalmente, ha podido incorporarse con sus compañeros y previsiblemente será titular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Musiala, Sané, Wirtz; y Havertz.

COSTA DE MARFIL: Y.Fofona; Doué, Singo, Agbadou, Konan; S.Fofana, Kessié; Diallo, Touré, Diomande; y Wahi.

--ÁRBITRO: Juan Gabriel Benítez (PAR).

--ESTADIO: Toronto.

--HORA: 22.00/DAZN.