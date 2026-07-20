Álex Baena: "Es un puto sueño y somos más que merecidos campeones del mundo"

Alex Baena of Spain helps to Lionel Messi of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español del Atlético de Madrid Álex Baena aseguró, tras conquistar el Mundial 2026 con la victoria sobre Argentina (0-1) en la prórroga, que el título es "un puto sueño" y "algo más que merecido" y defendió que la selección ha sido una justa campeona del torneo.

"Es un puto sueño. Creo que somos unos más que merecidos campeones del mundo. Han sido unos 50 días, aproximadamente, de los más bonitos de mi vida", afirmó el centrocampista en zona mixta al término de la final.

Baena reconoció que nunca imaginó tener el protagonismo que ha acabado adquiriendo durante el torneo. "Ni de coña. Después del año de sufrimiento que he pasado no me lo imaginaba cuando salió la convocatoria. Pero soy de los que nunca bajan los brazos y al final el trabajo siempre tiene su recompensa", señaló.

El jugador rojiblanco explicó que llegaba al Mundial sin demasiado ritmo de competición y que por ello dudaba de sus opciones de ser importante. "A lo mejor no me lo esperaba porque soy un poco negativo, pero sabía que iba a tener mi oportunidad y que iba a aportar mi granito de arena en este Mundial", comentó.

"Al final ha sido más que un granito y estoy muy contento. Cualquier jugador de esta plantilla podía ser titular. Venía de un año en el que no estaba rodado de minutos, pero el míster siempre ha confiado en mí y creo que se lo he demostrado", indicó al respecto.

También tuvo palabras para Ferran Torres, autor del gol que dio el título a España. "Creo que es de las personas que más se merece meter ese gol, después de todas las críticas y todas las burlas que ha recibido. Al final, los que se burlaban de él han gritado el gol más importante de la historia de España", manifestó.

Además, desveló que llegó a dudar incluso de su presencia en la lista definitiva. "Recuerdo que estaba de vacaciones con un amigo cuando salió la convocatoria y me entró el nervio de pensar: '¿Y si no voy?'. Él me decía que iba a estar seguro. Vimos la lista, nos pusimos casi a llorar y hoy estamos aquí celebrando un Mundial", recordó.

Baena quiso agradecer especialmente la confianza del seleccionador, Luis de la Fuente, para llevarle al Mundial y para darle confianza en forma de varias titularidades. "Nada más acabar el partido le he dado las gracias porque confió en mí cuando nadie lo hacía. Le estoy muy agradecido por hacernos campeones del mundo", manifestó.

El almeriense aseguró que este título supera cualquier otro éxito conseguido con la selección. "Puedo decir con la boca bien grande que he hecho historia. No se compara con nada. Ser campeón del mundo con España es lo más grande que hay", afirmó.

Por último, confesó la emoción que sintió al enfrentarse en la final a Leo Messi, uno de sus grandes referentes. "Cuando terminó el partido le di las gracias por todo. Para mí siempre ha sido un referente, una persona a la que no conocía, pero a la que he amado por todo lo que me ha hecho disfrutar viéndolo por la televisión. Ha sido un broche perfecto", comentó.

Sobre el desarrollo de la final, reconoció que el equipo llegó a temer que el encuentro acabara en los penaltis. "Siempre tienes ese nervio porque veíamos que ellos no habían rematado prácticamente a puerta y nosotros estábamos teniendo muchísimas ocasiones. Pero sabíamos que, con la expulsión, alguna íbamos a tener y al final entró", celebró.