Algunas selecciones europeas temerían perder dinero por jugar en el Mundial 2026

February 24, 2026: A replica of the FIFA World Cup trophy is displayed alongside a soccer ball during the FIFA World Cup draw watch party at the Power & Light District on Friday, Dec. 5, 2025, in Kansas City. - Europa Press/Contacto/Emily Curiel

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos selecciones europeas temen perder dinero por participar en la Copa del Mundo de este verano, torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pese a la dotación que aprobó la FIFA en diciembre de 727 millones de dólares para el torneo, incluidos 50 millones para el equipo ganador.

Una investigación conjunta de PA y The Guardian ha revelado que existe una gran preocupación entre las federaciones de fútbol europeas por el hecho de que los costes serán significativamente más elevados en comparación con los de Qatar hace cuatro años. También existe descontento porque Estados Unidos no ha cumplido hasta ahora las garantías fiscales que se exigían a los países candidatos a la organización de 2026.

Una federación ha calculado que perderá una cantidad considerable si su equipo queda eliminado en la fase de grupos o en las primeras rondas de la fase eliminatoria. Otras esperan ganar mucho menos de lo que ganaron en el torneo de Catar en 2022.

Todos los fondos que estas federaciones generan con su participación en la Copa del Mundo, una vez pagadas las primas a los jugadores y cubiertos los gastos operativos, se reinvierten en programas locales. Por lo tanto, sufrir pérdidas o reducir los beneficios podría tener graves consecuencias negativas. Los equipos reciben 9 millones de dólares por clasificarse y otros 1,5 millones para gastos de preparación, que según las fuentes es la misma cantidad que en Catar.

PA también ha sabido que la FIFA ha reducido la dieta diaria de 850 dólares que se pagaba en Catar a cada miembro de la delegación de la selección nacional a 600 dólares al día para el torneo de este verano. Una federación nacional estimó que eso supondría 500.000 dólares menos si su equipo permaneciera en el torneo durante un mes.

Además, los gastos de viaje serán más elevados debido a las grandes distancias que hay que recorrer en comparación con Catar. A esto se suma, los cambios en las divisas del premio con respecto a hace cuatro años, que hacen que los premios en dólares se traduzcan ahora en menos dinero en las monedas europeas. Los equipos también temen una 'lotería postal' en cuanto a los impuestos que se les aplicarán en función del lugar al que les lleve el sorteo.

Los coanfitriones, Canadá y México, ya han acordado exenciones fiscales para los equipos participantes, pero ese no es el caso de Estados Unidos, donde los impuestos estatales varían considerablemente. California, por ejemplo, tiene un tipo impositivo máximo del 13,3%. Las asociaciones afirman que se han visto obligadas a buscar su propio asesoramiento fiscal, en lugar de que la FIFA les haya indicado dónde acudir.

El elevado coste de las entradas para el Mundial, que ya ha sido un tema recurrente entre los aficionados, también está afectando a las asociaciones que las ofrecen a las familias y amigos de los jugadores. Se cree que alrededor de nueve o diez asociaciones europeas han debatido entre ellas el tema de los costes y los impuestos del Mundial, tanto a distancia como en persona en el Congreso de la UEFA celebrado en Bruselas a principios de este mes, y lo han planteado de manera informal a altos cargos de la FIFA.

Un ejecutivo de la Federación Europea de Fútbol, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los funcionarios de la FIFA con los que habían hablado parecían "avergonzados" por la situación. Se ha solicitado a la FIFA que comente al respecto. Ninguna de las asociaciones nacionales contactadas por la Asociación de Prensa quiso hacer comentarios sobre el asunto.