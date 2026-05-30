Alphonso Davies y Marcelo Flores lideran a la anfitriona Canadá en el Mundial

Archivo - Alphonso Davies of Bayern Munich during the UEFA Champions League, League Phase, MD7 football match between FC Bayern Munich and Royale Union Saint-Gilloise on 21 January 2026 at Allianz Arena in Munich, Germany - Photo Andre Weening / Orange Pi - Andre Weening / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo del Bayern de Múnich Alphonso Davies y el centrocampista del Tigres de la UANL Marcelo Flores encabezan la lista definitiva de 26 jugadores convocados de la selección de Canadá para el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Flores, nacido en Ontario en 2003 pero que jugó con las categorías inferiores de la selección mexicana, se ha inclinado finalmente por su país de nacimiento y debutará con la absoluta canadiense, después de años de barajar jugar con el 'Tri'.

Entre los grandes conocidos de la anfitriona estarán el defensa del Bayern Alphonso Davies, todavía lesionado del tendón de la corva y que se perderá probablemente los primeros partidos; los jugadores del Villarreal Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi; el delantero del RCD Mallorca Cyle Larin; y el atacante de la Juventus Jonathan David.

Los nombres elegidos por el seleccionador nacional de Canadá, Jesse Marsch, se relevaron en el EdgeWalk de la Torre CN de Toronto, uno de los edificios más emblemáticos de Canadá. "Es un honor anunciar a nuestra selección para el Mundial que se celebrará en casa. Estos jugadores reflejan la diversidad de comunidades, culturas y trayectorias que conforman este país. Son decididos y valientes y están orgullosos de llevar a Canadá en sus camisetas", manifestó el técnico.

Canadá quedó encuadrada en el Grupo B junto con Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Se enfrentará a los balcánicos el 12 de junio en el Estadio Nacional de Canadá de Toronto, el 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver al combinado asiático y el 24 de junio, de nuevo en Vancouver, a los helvéticos.

--CONVOCADOS DE CANADÁ.

PORTEROS: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley/Crystal Palace) y Dayne St. Clair (Inter Miami).

DEFENSAS: Moïse Bombito (Niza), Derek Cornelius (Olympique de Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire).

CENTROCAMPISTAS: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (Oporto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht) y Jacob Shaffelburg (LAFC).

DELANTEROS: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca) y Tani Oluwaseyi (Villarreal).