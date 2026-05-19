Ancelotti convoca a Neymar con Brasil para el Mundial

Archivo - 08 September 2023, Brazil, Belem: Brazil's Neymar celebrates scoring his side's second goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers soccer match between Brazil and Bolivia at the Estadio Olimpico do Para. Photo: Leco Viana, Lec - Leco Viana, Leco Viana/Thenews2 / Dpa - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Santos Neymar Jr. ha entrado en la lista de convocados ofrecida por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una cita en la que también estarán el delantero del Real Madrid Vinícius Jr., el del FC Barcelona Raphinha y Endrick, atacante madridista cedido en el Olympique de Lyon.

De esta manera, el exfutbolista del Barça, de 34 años y que no juega con la 'Canarinha' desde 2023, tendrá la oportunidad de disputar su cuarta Copa del Mundo, en la que Brasil aspira a levantar su sexto trofeo, el primero desde 2002.

Así lo ha anunciado este lunes Ancelotti, que vivirá su primer Mundial como seleccionador, en una rueda de prensa multitudinaria en el Museo do Amanha de Río de Janeiro, en la que ofreció la convocatoria de 26 jugadores que afrontarán el torneo, en el Brasil está encuadrada en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

La lista está plagada de jugadores que militan en Europa, como los futbolistas de LaLiga EA Sports Vinícius Jr. y Raphinha, aunque también han entrado siete jugadores del campeonato brasileño y dos de la liga saudí: el defensa del Al Ahli Roger Ibáñez y el centrocampista del Al Ittihad Fabinho.

Entre las ausencias de la lista, destacan las de los lesionados Rodrygo Goes y Éder Militão, del Real Madrid, y la del atacante del Chelsea Estêvão, así como otros nombres como el del delantero del Chelsea Joao Pedro y el del futbolista del Real Betis Antony, que no ha visto premiada una temporada en la que contribuyó a la clasificación de su equipo para la 'Champions'.

--LISTA DE CONVOCADOS DE BRASIL.

PORTEROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

DEFENSAS: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Wesley (Roma).

CENTROCAMPISTAS: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

DELANTEROS: Endrick (Olympique de Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Jr. (Real Madrid).