Ancelotti: "No es el fin, es el principio de un nuevo ciclo"

Carlo Ancelotti - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quiso dejar claro que la derrota de este domingo contra Noruega en octavos de final del Mundial 2026 "no es el fin", "es el principio de un nuevo ciclo", descartando cualquier salida del banquillo brasileño.

"Es obvio que estamos todos profundamente tristes, el equipo no ha hecho un Mundial espectacular pero sí un buen Mundial. El partido de hoy lo pudo merecer ganar. Tenemos que seguir mejorando, trabajando, encontrar nuevas ideas. No es el fin esta derrota, es el principio de un nuevo ciclo", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano, que fue renovado hasta 2030 antes de este Mundial, lamentó la eliminación en el MetLife Stadium de Nueya Jersey (Estados Unidos), alargando la espera de Brasil por una sexta estrella, 24 años después de la última. "Hemos tenido muchas oportunidades. Los cambios eran para meter más frescura, y más profundidad para ganar el partido. Brasil, con esta plantilla, podía competir hasta el final de la Copa del Mundo", afirmó.

"Puedo decir que vamos a seguir trabajando, para esta selección, intentando mejorar y nuevas ideas, es lo mismo que hemos estado haciendo este año. El fútbol es así, el deporte es así. A veces tienes que manejar la tristeza de una derrota. Es una experiencia, por mi parte, triste por el resultado, pero una experiencia bonita, hemos creado un buen grupo, agradecer a los jugadores", añadió.

"No siempre sale todo perfecto en el deporte. El esfuerzo de hoy no se merecía perder pero tenemos que evaluar el rival, que tenía jugadores también muy buenos que han marcado la diferencia. Tenemos que pensarlo, es evidente que en el mediocampo tienen que salir jugadores de nivel, jóvenes, pero tenemos jugadores en el fútbol brasileño que pueden estar en la selección en el futuro", afirmó.

Por otro lado, Ancelotti explicó que tenían "una estadística de un año de porcentaje de acierto" desde el punto de penalti, y sobre el campo, la mejor era la de Bruno Guimaraes, quien recibió el balón de Vinícius para tirar la pena máxima que falló a los 15 minutos de partido, al tiempo que explicó que metió a Neymar "para tener más calidad en el último tercio".