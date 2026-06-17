La anfitriona Canadá teme otro tropiezo decisivo ante Catar

Jonathan David #10 of Canada, Bosnia-Herzegovina goalkeeper Nikola Vasilj #1 during the FIFA World Cup 2026, Group B football match between Canada and Bosnia and Herzegovina on June 12, 2026 at Toronto Stadium, Canada - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Canadá, una de las tres anfitrionas de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, afronta este viernes (0.00 horas en España) una segunda jornada con aroma de partido grande y prematuro ante Catar, un duelo en el BC Place de Vancouver donde ninguno puede clasificarse todavía para los cruces, pero donde ambos sí pueden empezar a dejar muy encarrilado su futuro en un Grupo B que se mantiene completamente abierto.

El empate inaugural dejó el tablero sin jerarquías. Canadá igualó (1-1) ante Bosnia y Herzegovina y Catar firmó el mismo resultado frente a Suiza, por lo que los cuatro equipos llegan con un punto y con margen intacto para pelear por las dos primeras plazas y también por una posible clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

Además, alcanzar cuatro puntos tras estas dos primeras jornadas dejaría a cualquiera de los dos combinados en una posición muy favorable para estar en las eliminatorias. Para Canadá, sin embargo, la sensación fue agridulce, al no poder sumar el triunfo en su estreno tras una emotivo ceremonia inaugural.

Los de Jesse Marsch esperaban arrancar con victoria ante su público en Toronto, pero acabaron rescatando un empate después de ir a remolque durante gran parte del encuentro ante Bosnia. El balón parado volvió a castigarles y tuvieron que esperar a la entrada de Cyle Larin para encontrar una solución ofensiva cuando el partido se escapaba.

El exdelantero del Real Valladolid y del RCD Mallorca cambió el encuentro apenas unos minutos después de entrar al campo y rescató un punto con un gran gesto técnico dentro del área. Pero más allá del gol, Canadá dejó señales contradictorias: capacidad para generar ocasiones, insistencia y personalidad, aunque también dificultades para traducir dominio en ventaja y cierta fragilidad cuando el rival golpea primero.

No llega, además, en su momento más contundente de resultados. El combinado norteamericano acumula cuatro empates en sus últimos cinco partidos, con tablas ante Bosnia, Irlanda, Túnez e Islandia y una única victoria reciente frente a Uzbekistán. Una secuencia que explica por qué el duelo ante Catar empieza a tener peso específico pese a disputarse todavía en la fase de grupos.

Con todo, Canadá mantiene argumentos importantes para confiar. Jonathan David continúa siendo el gran referente ofensivo y alrededor del delantero gira una generación que quiere confirmar el crecimiento vivido en los últimos años. Ismaël Koné, Tajon Buchanan o el propio Larin forman parte de una selección que quiere aprovechar el impulso de jugar en casa y evitar un escenario incómodo antes del cierre del grupo.

Enfrente aparece una Catar que llega con un estado de ánimo muy distinto al que reflejan sus resultados recientes. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui apenas había ganado confianza en los meses previos al torneo, pero el empate ante Suiza le supo casi como una victoria por la manera en que llegó.

Los cataríes resistieron durante muchos minutos el control helvético y terminaron encontrando premio en el descuento gracias a un cabezazo de Boualem Khoukhi que castigó la falta de tensión defensiva rival. El 1-1 confirmó que el campeón asiático sigue siendo una selección incómoda, competitiva y con recursos para sobrevivir incluso cuando no domina.

Catar tampoco aterriza con una gran dinámica reciente -sólo una derrota en sus últimos cinco partidos, aunque con cuatro empates y pocas victorias-, pero sí con una idea reconocible basada en el orden y en la inspiración de futbolistas como Akram Afif o Edmilson Junior para generar diferencias arriba.

Además, el precedente directo alimenta el optimismo canadiense. Ambos equipos sólo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado en 2022 en Viena, resuelto con triunfo norteamericano por 0-2. Pero aquella victoria tiene poco peso en un contexto como el actual.

Canadá carga con la presión del anfitrión que no quiere llegar obligado a la última jornada y Catar juega con la tranquilidad de quien ya ha demostrado que puede alterar pronósticos. En Vancouver, más que una clasificación, lo que estará en juego será el derecho a mirar los cruces de frente.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Koné, Eustáquio, Buchanan, Shaffelburg; Jonathan David y Larin.

CATAR: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed; Madibo, Laye, Jassem Gaber; Afif, Edmilson; Almoez Ali.

--ÁRBITRO: Cristián Marcelo Garay Reyes (CHI).

--ESTADIO: Estadio BC Place, Vancouver (Canadá).

--HORA: 0.00/DAZN.