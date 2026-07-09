Anthony Gordon asume que fue "solo una broma" el comentario que le hizo Javier Aguirre

July 5, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: Anthony Gordon #18 of England national team dribbles the ball during the FIFA World Cup 2026 round of 16 match between Mexico and England at Mexico City stadium. on July 5, 2026 in Mexico City, Mexico. - Europa Press/Contacto/Ian Robles

KANSAS CITY (MISURI), 9 Jul. (dpa/EP) -

El futbolista internacional inglés Anthony Gordon ha asumido que fue "solo una broma" el comentario de "que te jodan" que le realizó el ya exseleccionador de México, Javier Aguirre, en el reciente partido jugado entre ambas selecciones durante los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los ingleses vencieron por 2-3 al combinado mexicano en el Estadio Azteca y las imágenes de esa noche especial se han vuelto virales en las redes sociales, desde John Stones asustando a su entrenador Thomas Tuchel con una broma sobre una lesión antes de ponerse a bailar en el vestuario hasta Harry Kane luchando en una entrevista contra su afonía.

Otro vídeo muy compartido mostraba a Aguirre llamando con gritos a Gordon desde la banda para para acabar diciéndole "que te jodan" con una sonrisa desenfrenada. "Me acordé de eso", comentó luego entre risas el nuevo fichaje del FC Barcelona. "Es solo una broma", apostilló.

"Con todo el calor y la tensión que rodeaban al partido, fue un momento divertido. Acababa de dejar en ridículo al lateral por la banda, así que fue una especie de cumplido por su parte. Al menos, así es como me lo tomé", añadió Gordon en sus declaraciones, restándole importancia.

"Parecía un buen tipo, estuvo hablando conmigo y con Jude durante todo el partido", se refirió Gordon a su compañero Bellingham. "Había mucha tensión en el partido, así que me gustó bastante que hablara con nosotros", añadió el ya exjugador del Newcastle United.

Además, Gordon calificó a Aguirre de "buena persona". "Nunca he discutido con un entrenador. Normalmente dicen cosas así cuando has hecho algo bien y te hacen un cumplido, o un cumplido no tan agradable como ese. Me ha pasado un par de veces", concluyó el futbolista inglés.