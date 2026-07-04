Anthony Taylor, árbitro del Portugal-España del Mundial

Archivo - Anthony Taylor - Broer van den Boom / Orange Pict / AFP7 / Europa P

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El árbitro inglés Anthony Taylor será el encargado de dirigir el partido de España contra Portugal de octavos de final del Mundial 2026, que se disputará el próximo lunes (21.00 hora peninsular español) en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).

Taylor es árbitro internacional FIFA desde 2013 y está considerado como uno de los colegiados de mayor prestigio del fútbol europeo, como habitual en los grandes torneos. El colegiado de la Premier League inglesa ha dirigido partidos en la Copa Mundial de Catar 2022 y en las Eurocopas de 2020 y 2024.

Entre sus partidos más destacados, el inglés dirigió la final de la Liga de Naciones de 2021 entre España y Francia o la final de la Europa League del 2023 entre el Sevilla y la Roma. Taylor arbitró hasta ahora a España en cinco partidos, siendo el más reciente el de cuartos de final de la EURO 2024 donde 'La Roja' ganó a Alemania.