El árbitro australiano Shaun Evans, acusado de hacer el gesto del 'poder blanco' en el Mundial

Archivo - 28 March 2026, United Kingdom, Glasgow: Referee Shaun Evans shows a yellow card to Japan's Ritsu Doan during the International Friendly soccer match between Scotland and Japan at Barclays Hampden. Photo: Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Archivo

HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 15 Jun. (dpa/EP) -

El árbitro australiano Shaun Evans ha sido acusado de hacer un gesto con la mano propio del nacionalismo blanco durante la retransmisión televisiva de la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao en el Mundial.

Mientras la retransmisión del partido mostraba al equipo de vídeoarbitraje, el árbitro Shaun Evans formó un círculo con el pulgar y el índice mientras extendía el resto de los dedos.

Este gesto con la mano se ha utilizado tradicionalmente para significar 'OK', pero en los últimos años ha sido adoptado por grupos de extrema derecha para simbolizar la frase 'Poder Blanco' ('White Power').

La Liga Antidifamación, una organización antidiscriminatoria con sede en Estados Unidos, ha calificado el gesto como un símbolo de odio, aunque ha añadido que no siempre tiene connotaciones nacionalistas blancas.

Muchos escolares conocen el gesto como parte de un juego de patio, en el que los participantes pueden dar una palmada a cualquiera que mire directamente al gesto. El medio estadounidense The Athletic informó de que la FIFA, el organismo rector mundial, está al corriente del incidente, pero aún no ha hecho comentarios al respecto.