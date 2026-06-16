El árbitro australiano Shaun Evans recibe el apoyo de la federación australiana por su gesto supremacista

Archivo - 28 March 2026, United Kingdom, Glasgow: Referee Shaun Evans shows a yellow card to Japan's Ritsu Doan during the International Friendly soccer match between Scotland and Japan at Barclays Hampden. Photo: Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EP/DPA) -

El árbitro australiano Shaun Evans ha recibido el respaldo de su federación nacional en medio de la polémica por su gesto con la mano relacionado con el supremacismo blanco, captado poco antes del inicio del partido de este domingo entre Alemania y Curaçao del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro australiano ha obtenido el respaldo de su federación, que ha afirmado que siempre ha actuado con "profesionalidad, respeto e integridad".

A Shaun Evans se le vio haciendo un gesto de 'OK' invertido cuando la retransmisión pasó a la sala del VAR antes del partido del domingo entre Alemania y Curazao. Dicho símbolo consiste en formar un círculo con los dedos índice y pulgar de la mano. El gesto se ha asociado con la extrema derecha, y la Liga Antidifamación (ADL) lo declaró símbolo de odio en 2019.

Evans insistió en que el gesto fue "un tic involuntario y subconsciente" del que no fue consciente en ese momento. La FIFA ha solicitado explicaciones a Evans, pero no encontró pruebas de que hubiera infringido su código disciplinario.

La Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional (PFRA) acogió con satisfacción el resultado de esa revisión de la FIFA y añadió Shaun Evans ha representado siempre los valores que se esperan de los árbitros de fútbol.

La PFRA ha celebrado la diversidad en el fútbol y rechaza de manera inequívoca el racismo, la discriminación y la ideología extremista en todas sus formas.

"Aceptamos la declaración pública de Shaun, en la que abordó el asunto directamente, y reconocemos la importancia de la imparcialidad, el contexto y el debido proceso cuando surgen inquietudes. La PFRA acepta el resultado de la revisión de la FIFA y apoya a Shaun como miembro de la comunidad arbitral australiana. La PFRA no hará más comentarios por el momento", añadió.

Evans aclaró el pasado lunes que no hizo "intencionadamente ningún gesto con la mano ni ningún símbolo para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo".

"La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un espasmo involuntario y subconsciente y que, en ese momento, no era consciente de haberlo hecho. Las imágenes tomadas más tarde durante el partido mostraron que repetí este movimiento muchas veces mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos. La cobertura mediática tras este incidente simplemente no refleja quién soy", indicó.

No obstante, se mostró comprensivo por cómo se había interpretado el gesto. "Lo lamento. Quiero dejar muy claro y afirmar categóricamente que no hice el símbolo con la mano sugerido de forma consciente ni deliberada. Arbitrar en el Mundial es el mayor honor de mi carrera y estoy deseando apoyar a mis colegas durante el resto del torneo", señaló.