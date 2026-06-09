El árbitro somalí Omar Artan se perderá el Mundial al prohibirle la entrada a Estados Unidos

Archivo - FILED - 13 December 2024, Switzerland, Zuerich: The FIFA logo on the facade of FIFA headquarters in Zuerich. Norwegian football association chief Lise Klaveness criticized world governing body FIFA, and plans to again run for the UEFA Executive - Christian Charisius/dpa - Archivo

LONDRES, (PA Media/dpa/EP)

El colegiado somalí Omar Artan, que iba a convertirse en el primero de su país en arbitrar en un Mundial, no podrá pitar en el Mundial, que arranca este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final, al denegársele la entrada a Estados Unidos.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, confirmó que Omar Artan, que había sido seleccionado como uno de los 52 árbitros del torneo, será ahora retirado de la lista. "La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en la Copa del Mundo tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", expresó un portavoz del organismo.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", agregó.

Según se ha informado, Artan, que ha arbitrado en la Copa Africana de Naciones, fue rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado fin de semana a pesar de poseer documentos de viaje válidos. Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición total de viajar a Estados Unidos, medida que se implementó en junio del año pasado.