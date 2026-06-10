Argentina afina con Messi y Arabia Saudí empata ante Senegal antes del debut mundialista

Archivo - FILED - 27 March 2026, Argentina, Buenos Aires: FILE PHOTO - Argentina's Lionel Messi in action during the International friendly soccer match between Argentina and Mauritania at Alberto Jose Armando Stadium. Photo: Cristina Sille/dpa - Cristina Sille/dpa - Archivo

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina ultimó este martes su preparación para el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, con una convincente victoria por 3-0 ante Islandia, en una jornada de amistosos internacionales en la que Arabia Saudí, rival de España en el Grupo H, empató sin goles frente a Senegal, mientras que Irak cayó ante Venezuela y Chile superó a la República Democrática del Congo.

La vigente campeona del mundo dejó buenas sensaciones en su último ensayo antes de arrancar la defensa del título. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, con una alineación repleta de rotaciones, encarriló pronto el encuentro gracias a un potente disparo de Valentín Barco a los ocho minutos, culminando una buena acción colectiva iniciada por el rojiblanco Giuliano Simeone.

Argentina dominó el ritmo del partido ante una Islandia intensa y combativa, en un duelo más físico de lo habitual para tratarse de un amistoso. Ya en la segunda mitad apareció el capitán Leo Messi, que regresó tras sus problemas físicos y volvió a marcar diferencias en apenas unos minutos sobre el césped. Provocó la acción que terminó en el penalti del 2-0, transformado por él mismo, y poco después participó en la jugada que acabó con Thiago Almada cerrando el marcador para rubricar un triunfo cómodo y alentador para la Albiceleste.

También cerró su puesta a punto Arabia Saudí, que firmó un empate sin goles ante Senegal en un partido equilibrado y con pocas ocasiones claras. El seleccionador saudí, Georgios Donis, apostó de inicio por buena parte de sus titulares antes de revolucionar el equipo tras el descanso. Senegal acabó con diez futbolistas por la expulsión de Nicolas Jackson en el tramo final, aunque el marcador ya no se movió. Los saudíes abrirán su aventura mundialista frente a Uruguay antes de medirse con España y Cabo Verde.

Por su parte, Irak sufrió una derrota por 0-2 frente a Venezuela en Estados Unidos. Cristian Cásseres abrió el marcador para la 'Vinotinto' al cuarto de hora y participó también en la acción del segundo tanto, culminado por Jesús Ramírez nada más comenzar la segunda parte. El combinado iraquí, que regresa a un Mundial cuatro décadas después de su única participación, terminó además con un futbolista menos por la expulsión directa de Ali Youssef.

La jornada se completó con la victoria de Chile por 1-2 sobre la República Democrática del Congo en un encuentro disputado a puerta cerrada en Orleans (Francia). Darío Osorio adelantó a los sudamericanos con un espectacular disparo lejano y Matías Sepúlveda amplió la ventaja con un lanzamiento de falta. Joris Kayembe recortó distancias en los minutos finales para los africanos, aunque sin evitar la derrota en su último examen previo a un Mundial en el que no están los chilenos.