AMP. Lionel Scaloni: "Se puede jugar bien o mal, pero hemos dado todo"

19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's coach Lionel Scaloni reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota por 1-0 contra España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero destacó que su equipo, que llegó "un poco justo" físicamente, había dado "todo" y supo ceder la corona con grandeza en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.).

"Tristeza pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado aquí, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final de Mundial y han competido hasta el final", dijo Scaloni este domingo en la entrevista a pie de campo después de perder en la prórroga.

Argentina estuvo merced de una España que perdonó, pero demostró su capacidad de sufrimiento, con varias lesiones durante y en busca de otra épica como contra Egipto, Suiza o Inglaterra. "Han sido mejores eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de lo que han hecho. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón", afirmó.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar aquí. Agradecer a la gente, a los jugadores y al país decirle que hemos dado todo. Hemos llegado en un momento muy justo, esa es la realidad, pero si dejas todo como hoy es un gran ejemplo. Se pierde y hay que levantarse", añadió.

Luego reflexionó sobre los subcampeones. "Yo sí que me acuerdo del segundo porque cuesta mucho llegar. Nos gustaría haber ganado, agradecimiento y tristeza. Se puede jugar bien o mal pero cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo", insistió tras una reacción tardía que esta vez no fue suficiente para la 'Albiceleste'.

Después, ya sentado en la sala de prensa del MetLife Stadium, Scaloni valoró su continuidad como seleccionador. "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar por qué. No sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor... bueno, habría que hablarlo", confesó.

"Yo al presidente [de la AFA] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad ésta de estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que... pensamos todos los chicos de cuerpo técnico estar en ese lugar", agregó el entrenador de la 'Albiceleste'.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Es un lugar soñado. Duele, me duele el alma. Lo siento", se levantó entre lágrimas y se marchó de la rueda de prensa.