Fútbol/Selección. Almeida dice que sufrió "una barbaridad" ante la "hazaña" de la selección: "Fue el partido de mi vida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante (d), colocan la segunda estrella en un bus de la EMT vinilado en apoyo a la Selección. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que sufrió "una barbaridad" durante la disputa de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, que se saldó con victoria por 1-0 para el combinado español, algo que ha calificado como una nueva "hazaña" de 'La Roja': "Yo lo defino sin duda como el partido de mi vida".

La selección española masculina logró proclamarse ganadora este domingo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá gracias a un solitario gol de Ferrán Torres en la prórroga, como ya hiciera Andrés Iniesta en Sudáfrica en el año 2010, lo que sirvió a España para hacerse con su segunda Copa del Mundo.

En declaraciones a los medios tras colocar la segunda estrella sobre el escudo de la Selección en uno de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) vinilados en apoyo a los jugadores, Almeida ha reconocido creer que no volverá a tener "la suerte de poder vivir un partido a través de estas características", ante la vigente campeona del mundo y una "leyenda" como Leo Messi.

"Ya se sabe que lo difícil no es llegar sino mantenerse, que fue una hazaña lo de Sudáfrica, pero es otra hazaña lo que ha pasado a lo largo de este mes en Estados Unidos. Hacerlo frente a Argentina, frente a la vigente campeona del mundo, frente a una leyenda como Leo Messi, hacerlo siendo campeona de Europa y campeón olímpico, siendo la primera selección que consigue hacerlo en la historia y con todo lo que conlleva de carga de emoción", ha reflexionado el primer edil.