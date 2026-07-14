Los futbolista ingleses Jude Bellingham y Harry Kane (izquierda) celebran el pase a la semifinal del Mundial 2026; y el capitán de la selección de Argentina, Leo Messi. - EUROPA PRESS / DPA

Argentina e Inglaterra reviven por la final su rivalidad histórica

Los 'Three Lions' y la 'Albiceleste' se cruzan en el Mundial con cuentas pendientes del pasado y con Bellingham y Messi como protagonistas

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles (21.00 horas) en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo marcado por la fuerte rivalidad histórica entre ambos conjuntos, no solo futbolísticamente, y al que llegan tras el desgaste de la prórroga en la ronda previa, con la actual campeona buscando su tercera final en las últimas cuatro ediciones y los ingleses peleando por el partido que decide el título 60 años después.

Los 'Three Lions' y la 'Albiceleste' reviven en semifinales una de las rivalidades más icónicas de la historia del fútbol, marcada por numerosos episodios que, incluso, trascienden el fútbol. Por ello, es un partido que pone en juego un billete a la final, pero también el orgullo de dos naciones.

Entre esos recuerdos, se encuentra la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín en Wembley en el Mundial 1966 ante Inglaterra, sentándose en la alfombra roja de Isabel II y estrujando el banderín con la bandera británica. El punto de inflexión fue México 1986, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, también en cuartos y en un ambiente cargado de tensión, en el que Diego Armando Maradona se convirtió en mito con 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo'.

El de este miércoles será el sexto enfrentamiento entre ambos combinados en un Mundial, con un balance de tres triunfos para los ingleses -el último en 2002, por 0-1 con gol de David Beckham para eliminar a Argentina en la fase de grupos-, uno para los argentinos y un empate, aunque en ese duelo, en Francia 1998, avanzó la 'Albiceleste' en penaltis, después de la expulsión de un David Beckham que tuvo sus más y sus menos con Diego Pablo Simeone.

En esta edición, los ingleses, que juegan su cuarta semifinal de un gran torneo desde 2018, tantas como en toda su historia previa, y que buscan su tercera final en un gran torneo desde 2021, después de las de las Eurocopas de ese año y de 2024, llegan impulsados por la inercia emocional de dos eliminatorias con sus respectivas dosis de heroicidad y supervivencia.

Sin brillantez, pero con pragmatismo, Inglaterra se impuso (2-3) a México y al Estadio Azteca en octavos y necesitó la prórroga para eliminar en cuartos a la sensación Noruega (1-2). Y los dos triunfos tienen un denominador común: Jude Bellingham. El jugador del Real Madrid es la figura de los 'Three Lions' en este Mundial con sendos dobletes en estos partidos para sumar ya seis dianas en el torneo y acaparar casi el protagonismo que parecía reservado para el capitán Harry Kane.

Thomas Tuchel, el encargado de guiar a Inglaterra a su segunda estrella 60 años después, ha encontrado en el '10' la pieza que brilla dentro de un sistema práctico, pero efectivo, y con el que pretende neutralizar a una Argentina que concentra la mayoría de sus opciones en la magia de un Leo Messi con ocho goles a sus 39 años para completar su mejor Copa del Mundo, dispuesto a seguir haciendo historia.

ARGENTINA, A IMPONER SU FIABILIDAD EN SEMIFINALES

Aunque, como sus rivales, afrontan el partido con el desgaste de la prórroga frente a Suiza en cuartos, la segunda que disputan en las tres eliminatorias del torneo. A los de Lionel Scaloni les está faltando fiabilidad y han sufrido más problemas de los esperados contra equipos teóricamente inferiores, como Cabo Verde o Egipto. Pero la vigente campeona está a dos partidos de revalidar título, algo que solo han logrado Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

De hecho, la 'Albiceleste' puede presumir de un récord imponente de 12 encuentros mundialistas sin conocer la derrota desde su tropiezo en el debut de Qatar 2022 ante Arabia Saudí, pero ahora tendrá ante la sólida Inglaterra una gran prueba física y mental. Ante los suizos, con un Messi menos relevante, fue Julián Álvarez quien apareció en la prórroga para hacer el decisivo 2-1, un gol importante también para la confianza del jugador del Atlético de Madrid.

Así, entre dudas y ruido por las decisiones arbitrales, ya está en semifinales, algo que, hasta ahora, es sinónimo de éxito para los argentinos, que han avanzado en las cinco mundialistas (1930, 1986, 1990, 2014 y 2022) que han disputado, saliendo después campeones en dos ocasiones (1986 y 2022).

En Inglaterra, Declan Rice, que viene de pasar un virus estomacal y solo aguantó 45 minutos ante Noruega, parece estar listo para mantenerse en el once, mientras Bukayo Saka apunta a titular por delante de Noni Madueke. Mientras que en Argentina Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se juegan un puesto en la derecha, y Scaloni debe decidir si da continuidad al sistema con cuatro centrocampistas puros para proteger a Messi, que seguramente estará acompañado por 'La Araña' tras su gol clave.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

INGLATERRA: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane y Gordon.

ARGENTINA: E.Martínez; Molina, Romero, L.Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

--HORA: 21.00/La 1 y DAZN.