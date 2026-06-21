Argentina y Messi persiguen el pase y la historia ante Austria

17 June 2026, US, Kansas City: Argentina's Lionel Messi and his teammates celebrate the victory in the 2026 FIFA World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTICE: DFL and DFB reg - Tom Weller/dpa

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina, liderada de nuevo por un Leo Messi que podría convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, busca este lunes en Texas (19.00 horas/La 1) otra victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que le garantice el billete matemático para las eliminatorias, todo frente a una Austria que también quiere volver a vencer tras un estreno exitoso.

En el AT&T Stadium de Arlington, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, la vigente campeona del mundo regresa a la acción en la segunda jornada después de las buenas sensaciones y la confianza ganada en su debut frente a Argelia (3-0) en Kansas City, donde un 'hat-trick' de Messi le hizo auparse a lo más alto del Grupo J con los mismos puntos que los centroeuropeos.

Con estos tres goles, el exjugador del FC Barcelona y actual delantero del Inter Miami, que el miércoles cumple 39 años, sumó un nuevo récord a su trayectoria al igualar al alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico de la Copa del Mundo con 16 tantos en seis ediciones del torneo. Ahora, en su partido número 201 con la albiceleste, buscará quedarse solo en la cima de esta exclusiva lista, en la que también compite con el francés Kylian Mbappé.

La exhibición de autoridad frente a la selección africana permitió a Argentina alcanzar las ocho victorias consecutivas, su mejor racha ganadora desde 2016, y siete partidos sin perder en el Mundial -cinco triunfos y dos empates-. Un triunfo más le daría el billete para los dieciseisavos de final.

La principal incógnita es quién acompañará a Messi en la punta del ataque. Ante los argelinos, fue Julián Álvarez, rodeado en las últimas semanas de rumores sobre su salida del Atlético de Madrid, y este lunes podría repetir o dejar su lugar al delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez. Además, Lionel Scaloni podría apostar en el centro del campo por Nico González en lugar de su compañero rojiblanco Thiago Almada.

Enfrente, Austria, número 24 del mundo, también aspira a situarse como líder en solitario del Grupo J y sellar el pase a las eliminatorias, todo después de un debut relativamente cómodo ante el rival más asequible del grupo, Jordania (3-1), en su regreso al torneo 28 años después.

Los tantos de Romano Schmid, Marko Arnautovic y de Yazan Al-Arab en propia puerta dieron a los de Ralf Rangnick su cuarto triunfo seguido y les cargaron de confianza para afrontar el compromiso más duro de la primera fase. Ahora, sueñan con superar la fase de grupos por primera vez desde España'82.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARGENTINA: 'Dibu' Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul, Nico González; Julián Álvarez y Messi.

AUSTRIA: A.Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X.Schlager, Gregoritsch, Schmid, Sabitzer; y Arnautovic.

--ÁRBITRO: Amin Mohamed (EGI).

--ESTADIO: Dallas.

--HORA: 19.00/La 1.