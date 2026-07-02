Argentina quiere despertar del sueño a Cabo Verde

Lionel Messi of Argentina celebrates the victory with Lisandro Martinez of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vigente campeona del mundo, Argentina, afronta este sábado (0.00 horas en España) su estreno en las eliminatorias del Mundial 2026 con un duelo de dieciseisavos de final frente a la sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), un cruce entre una de las grandes favoritas al título y una de las revelaciones del torneo.

La selección de Lionel Scaloni ha confirmado en la fase de grupos que sigue siendo una candidata firme a revalidar la corona conquistada en Catar, con un Leo Messi que sigue tirando del carro y un grupo que cierra filas junto a él, pero con muchos más argumentos de peso para, de momento, terminar con una Cabo Verde que sigue soñando.

La albiceleste cerró el Grupo J con pleno de victorias tras imponerse por 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, administrando esfuerzos sin perder competitividad y con un Leo Messi que continúa agrandando su leyenda, incluso saliendo desde el banquillo, para hacer más grande su historia.

El capitán argentino volvió a ser decisivo en la última jornada. Entró en la segunda mitad frente a Jordania y firmó el 1-3 definitivo, su decimonoveno gol en los Mundiales --campeonato del que es máximo goleador histórico-- y el séptimo partido consecutivo viendo puerta en la competición, una muestra más de la profundidad de una selección capaz de ganar también con rotaciones y que cuenta además con el olfato de Lautaro Martínez, la creatividad de Enzo Fernández, De Paul y Mac Allister o la jerarquía defensiva de Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Enfrente estará una Cabo Verde que ya ha escrito la página más brillante de su historia futbolística. Debutante en una Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Bubista alcanzó los cruces sin conocer la derrota tras empatar con España (0-0) en su estreno, rescatar un valioso 2-2 frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro 0-0 ante Arabia Saudí. Tres empates que le bastaron para clasificarse como segunda del Grupo H y mantener vivo un sueño que parecía improbable antes del torneo.

Los 'Tiburones Azules' han construido su éxito desde el orden y la solidaridad. Apenas han recibido dos goles en tres partidos, con el veterano Vozinha transmitiendo seguridad bajo palos y futbolistas como Ryan Mendes, Jamiro Monteiro o Willy Semedo liderando un bloque competitivo que ya ha demostrado que puede incomodar a rivales de mayor entidad, como hizo frente a la campeona de Europa, España, o a una Uruguay a la que logró remontar para sumar un punto.

El contraste de estilos convierte el duelo en uno de los más atractivos de estos dieciseisavos. Argentina llega con nueve goles marcados en la primera fase y la sensación de haber ido creciendo con el paso de los encuentros, mientras que Cabo Verde intentará alargar el partido, minimizar espacios y aprovechar cualquier oportunidad para seguir alimentando a la contra la mayor sorpresa del campeonato.

También será un duelo con focos repartidos entre la experiencia y la juventud. Messi volverá a acaparar buena parte de la atención, acompañado por un bloque campeón del mundo plenamente consolidado, mientras que el combinado africano confía en mantener el nivel mostrado por jugadores como Dailon Livramento, Kevin Pina o Deroy Duarte para seguir haciendo historia.

El premio será un billete para los octavos de final, donde el vencedor se enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto, previsto para el próximo 7 de julio en Atlanta. Antes, sin embargo, Argentina deberá confirmar sobre el césped el cartel de favorita frente a una Cabo Verde que ya ha demostrado en este Mundial que no entiende de pronósticos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Almada, Messi y Lautaro Martínez.

CABO VERDE: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina, Kevin Pina; Joao Paulo, Jamiero Montiero, Deroy Duarte, Willy Semedo; Dailon Livramento y Ryan Mendes.

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN).

--ESTADIO: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).

--HORA: 0.00/DAZN.