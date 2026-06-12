Australia reta a Turquía en su regreso al Mundial tras 24 años

Archivo - Arda Guler of Turkey celebrates his goal 2-1 during the UEFA, Group F football match between Turkiye and Georgia on 18 June 2024 at Signal Iduna Park in Dortmund, Germany - Photo Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI - Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Australia y Turquía abren este domingo (6.00 hora española) su participación en el Grupo D del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver (Canadá), un duelo entre dos equipos que llegan con argumentos para pelear por los cruces y con el objetivo de arrancar con buen pie en un grupo compartido con Estados Unidos y Paraguay.

Aunque ninguno parte entre los grandes favoritos al título, el estreno adquiere especial importancia en una fase de grupos corta y muy abierta. Turquía comparece con una ligera etiqueta de favorita por talento y momento competitivo, mientras que Australia busca reivindicar el crecimiento sostenido que ha firmado en los últimos tiempos.

Los 'socceroos' afrontan su séptima presencia mundialista y sexta consecutiva, una continuidad que evidencia el salto competitivo dado en las últimas dos décadas. El conjunto dirigido por Tony Popovic, precisamente integrante de la histórica generación que alcanzó los octavos de final en Alemania 2006, tratará ahora de mejorar el techo que también igualó en Catar 2022. Sin embargo, el estreno no suele ser territorio favorable para Australia, que únicamente ganó su primer partido en una fase final en esa cita de 2006.

Popovic ha construido un bloque reconocible, intenso y competitivo, apoyado en la experiencia del portero Mathew Ryan, el liderazgo del centrocampista Jackson Irvine y la presencia física de Harry Souttar atrás. Además, Australia presenta algunas novedades interesantes como Cristian Volpato, que recientemente se comprometió con la selección absoluta australiana, o atacantes como Nestory Irankunda y Tete Yengi. Su preparación previa dejó sensaciones irregulares, con empate ante Suiza (1-1), derrota frente a México (1-0) y triunfos sobre Camerún (1-0) y Curazao (5-1).

Enfrente estará una Turquía que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde su histórica tercera plaza en Corea y Japón 2002. El conjunto entrenado por Vincenzo Montella ha completado una progresión sostenida desde la EURO 2024 y quiere confirmar en Norteamérica el crecimiento de una generación joven que ya ha despertado expectativas dentro del fútbol europeo.

El principal foco estará sobre el madridista Arda Güler, convertido en referencia creativa de una selección que también presume del desequilibrio de Kenan Yildiz, el talento de Can Uzun y la jerarquía del capitán Hakan Çalhanoglu. Montella, que asumió el cargo en 2023, ha logrado equilibrar una selección históricamente ofensiva y reforzar su fiabilidad defensiva, como reflejaron los triunfos sin encajar en la repesca ante Rumanía y Kosovo. Antes del torneo también dejó buenas sensaciones con victorias frente a Macedonia del Norte (4-0) y Venezuela (1-2).

Curiosamente, tampoco Turquía acostumbra a empezar bien los Mundiales, ya que perdió sus dos estrenos anteriores, ante Alemania Federal en 1954 y frente a Brasil en 2002. Uno de esos precedentes quedará roto en Vancouver, donde australianos y turcos se medirán por primera vez en una Copa del Mundo con la intención de dar un golpe inicial hacia los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AUSTRALIA: Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, Irvine, Metcalfe, Bos; Volpato, Hrustic; y Yengi.

TURQUÍA: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmaci; Yüksek, Kökçü; Akgün, Arda Güler, Yilmaz; y Gül.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela Sáez (VEN).

--ESTADIO: BC Place, Vancouver (Canadá).

--HORA: 6.00/DAZN.