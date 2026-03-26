Baena, sobre su falta de continuidad: "Sí puede afectar, es importante llegar a la selección con minutos en tu club"

Alex Baena during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 26, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Álex Baena ha reconocido que su falta de continuidad "sí puede" afectarlo "porque es importante llegar a la selección con minutos jugando" en el Atlético de Madrid, club con el cual ha coincidido en "todo" respecto a las críticas por la sanción de un único partido impuesta al madridista Fede Valverde tras el reciente derbi en LaLiga EA Sports.

"Sí puede ser que pueda afectar porque es importante llegar a la selección con minutos jugando en tu club, porque es importante para uno mismo y para el equipo. Pero al final el entrenador es el que elige", afirmó en rueda de prensa desde el Estadio de la Cerámica, aludiendo a sus pocas titularidades con Diego Pablo Simeone en el Atlético.

"Siempre intento dar lo mejor en mi club para estar lo mejor preparado. Y cuando esté aquí, igual: si me toca jugar, dar lo mejor de mí mismo dentro del terreno de juego; y si no, apoyar al equipo como tantas veces hemos hecho fuera", apostilló el mediapunta colchonero.

En la víspera de que la selección española juegue un amistoso ante la de Serbia, el Atlético acaparó las preguntas. No en vano, el club posteó este jueves en la red social X otra crítica tras la sanción a Valverde por su roja directa a raíz de una entrada al mismo Baena. "Yo opino igual que todo lo que ha sacado el club", se limitó a contestar.

Luego fue preguntado por su libertad a la hora de jugar. "Eso va con cada uno, yo me siento libre tanto en el club como en la selección. Son dos maneras de jugar diferentes, dos proposiciones de entrenadores diferentes y tienes que hacer lo que el entrenador te pide en cada situación", se refirió al 'Cholo' Simeone y a Luis de la Fuente.

"Creo que me siento libre, salgan las cosas o no. Tanto aquí como en el Atlético estoy muy a gusto cada vez que estoy en el terreno de juego", agregó antes de analizar futuras citas contra el FC Barcelona.

"Estamos hablando del partido de mañana, del Mundial, que es lo que nos toca tanto a los jugadores del Barça como a nosotros. A lo mejor hemos hablado un poco de esa eliminatoria que tuvimos [en Copa], pero tampoco estamos muy pendientes todavía de eso", apuntó hacia su próximo cruce en los cuartos de final de la Champions League.

Respecto a la 'Roja', también habló de la polémica por cancelarse la Finalissima contra la selección argentina. "En el vestuario no hablamos mucho de eso", aseguró sobre sus compañeros 'albicelestes' en el Atleti. "Es un título con nuestro país, que siempre es bueno, pero yo creo que tanto ellos como nosotros queríamos jugarlo", opinó al respecto.

"Lo importante es preparar esta semana con la selección para llegar lo mejor posible de cara al Mundial y ganar estos dos partidos porque para nosotros no son dos amistosos cualquiera. Y luego ya con nuestro club lo que viene que es el primer partido de Liga, luego la Champions y luego la final [de Copa del Rey]", continuó Baena en su rueda de prensa.

En ese sentido, definió como "un partido muy especial" esta cita ante los serbios. "Es la primera vez que vuelvo aquí y hacerlo con la selección es un orgullo, una satisfacción", recalcó el exjugador del Villarreal CF acerca de pisar el césped de La Cerámica con otro equipo.

"Yo siempre lo he dicho, el Atlético es uno de los mejores clubes del mundo. El Villarreal para mí es uno de los mejores clubes de España y es normal que esté peleando siempre por esas posiciones de Champions. Ellos tienen un grandísimo equipo, nosotros también lo tenemos y ojalá los dos sigamos peleando esos puestos durante años", concluyó Baena.