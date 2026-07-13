Baena: "Si Francia se cree un poco superior, nosotros no pensamos lo mismo"

Alex Baena of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Álex Baena ha comentado este lunes que no cree que Francia sea superior a España y que no cree que tenga incidencia el que le hayan ganado en los últimos duelos, porque el partido de mañana será "totalmente distinto" y "se decidirá por pequeños detalles".

"No tiene nada que ver, como si hubiésemos ganado 10 veces... Mañana es un partido totalmente distinto, que se decidirá por pequeños detalles. Si Francia se cree un poco superiores, pues nosotros no pensamos lo mismo. En el fútbol no hay que tener miedo, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos sus jugadores y a su entrenador", afirmó el centrocampista español a los medios de comunicación en zona mixta en la previa del duelo de semifinales de la Copa del Mundo que enfrenta a España y Francia.

Baena confesó que desde niño sueña con jugar "estos partidos". "Es un sueño para todos estar en una semifinales del mundo y ojalá podamos jugar a la final. Estamos tranquilos, al final es un partido más, por así decirlo. No tenemos que estar nerviosos. Debemos pensar lo menos posible en el partido y seguir como hasta hoy, que la presión no nos está afectando", añadió.

El almeriense destacó que España es "fuerte" teniendo el balón, aunque son conscientes de la fortaleza del contraataque galo. "Si tenemos muchas pérdidas de balón, favoreceremos mucho su juego, pero hay que intentar pensar en nosotros, enfocarnos en nosotros, y a partir de ahí, irá mucho mejor", explicó.

"Creo que estamos bien en todas las líneas. Defensivamente hemos recibido un gol. Estamos muy bien en el centro del campo. Cada día Rodri, Fabián, Pedri y Mikel Merino están decidiendo partidos. Y luego, arriba, creo que también estamos bien, metiendo goles", analizó el centrocampista del Atlético de Madrid.

El andaluza habló del momento de Lamine Yamal, del que espera que les ayudar con "algún gol o alguna asistencia". "Está haciendo un torneo magnífico. La gente se piensa que cada partido tiene que hacer tres goles, que lo puede hacer, pero está ayudando muchísimo al equipo defensivamente, aportando muchísimas cosas en el juego que la gente no ve. Ojalá mañana pueda seguir así", agregó.

El goleador ante Uruguay expresó que ambas selecciones tienen dos estilos "muy diferentes". "Nosotros queremos tener el balón, sumar muchos pases y la selección francesa es un poco más distinto, esperan a que el equipo rival tenga pérdidas para salir el contraataque. Son dos estilos que va a favorecer al espectador mañana", razonó.

Por último, confía en que si España está en su "mejor versión" son "muy difíciles de batir" y que pueden "ganarle a cualquier selección". "Desde el principio del torneo hasta hoy, la gente ha empezado a encontrar su ritmo, su juego y creo que es muy favorable para que nosotros estemos todos bien", concluyó.