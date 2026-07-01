Beccacece dimite como seleccionador de Ecuador. "Creo que dejamos un legado"

14 June 2026, US, Philadelphia: Ecuador head coach Sebastian Beccacece reacts during the 2026 FIFA World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador at Philadelphia Stadium. Photo: Emmanuele Mastrodonato/IPA via ZUMA Press/dpa - Emmanuele Mastrodonato/IPA via Z / DPA

CIUDAD DE MÉXICO, 1 Jul. (EP/DPA) -

El seleccionador de fútbol de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha anunciado su dimisión del cargo tras la derrota (2-0) contra México y la eliminación en el encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en Ciudad de México.

"Los resultados son lo que cuentan, y hoy tengo que despedirme de una familia encantadora y maravillosa", declaró el técnico argentino, de 45 años, después de la derrota este martes contra la coanfitriona México en el Estadio Azteca.

Beccacece aseguró que sentía lleno de "gran gratitud, gran serenidad y paz interior". "Lo hemos dado todo. Se trataba de alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado. Bueno, así es el fútbol", afirmó el exentrenador del Elche CF, que había asumido el cargo de seleccionador de Ecuador en agosto de 2024.

Frente a México, Ecuador se vio claramente superado, sobre todo, en la primera parte, en la que ya perdía por 0-2 después de poco más de media hora de juego. 'La Tricolor' se había clasificado para los dieciseisavos de final gracias a su victoria por 2-1 sobre Alemania en su último partido de la fase de grupos.

"Creo que dejamos un legado. Ha sido una aventura maravillosa con un final agridulce. Por ahora voy a pasar un tiempo con mi familia, descansar y reflexionar sobre lo que podría haber hecho mejor", concluyó el ya ex seleccionador de Ecuador.