Bélgica y Egipto miden su ambición en el Mundial

Bélgica - Egipto - DPA/CONTACTO/EUROPA PRESS

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Bélgica y Egipto arrancan este lunes (20.00/DAZN) el Mundial 2026 como favoritas a avanzar a los cruces con el primer puesto del Grupo G, por lo que el debut en el Estadio de Seattle (Estados Unidos) puede marcar su camino en el torneo.

El combinado europeo sigue siendo un equipo con calidad, sobre todo en ataque, aunque en transición hacia nuevas hornadas y, además, con Rudi Garcia como nuevo seleccionador desde 2025. Los 'Diablos Rojos' no encajaron bien la vitola de favorita bajo la llamada 'generación de oro' después del tercer puesto en Rusia.

Cuatro años después, en Catar 2022, Bélgica no pasó de la fase de grupos y sus participaciones en Eurocopas se quedaron también a medias. Ahora, sin tanta presión, y aún con jugadores de renombre como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Leandro Trossard y Jérémy Doku, los belgas quieren colarse en rondas finales partiendo desde un Grupo G asequible con Irán y Nueva Zelanda.

El debut es el partido más destacado y Egipto también lo sabe. Los Faraones vuelven a la Copa del Mundo tras perderse la cita de hace cuatro años y, como Bélgica, cuajaron una gran fase de clasificación sin conocer la derrota. La férrea defensa y la buena mezcla de experiencia y juventud tiran de los africanos.

Omar Marmoush, Trézéguet, Mostafa Mohamed o la perla Hamza Abdelkarim, de 18 años, son buenos escuderos para un Mohamed Salah que podría estar ante su último baile con Egipto, a sus 33 años. El ex del Liverpool, sin equipo para la próxima temporada tras dejar Anfield, acapara los focos en una Egipto que aspira a estrenar su casillero de victorias en el que es su cuarto Mundial.

Además, esta edición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, la más numerosa de la historia con 48 selecciones, abre la puerta a los ocho mejores terceros para llegar a dieciseisavos de final. Sin embargo, tanto Bélgica como Egipto aspiran a dominar el Grupo G para tener más opciones con un cruce a priori mejor, un objetivo que pasa por el inicio de la acción en Seattle.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

BÉLGICA: Courtois; Meinier, Ngoy, Theate, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard; De Ketelaere

EGIPTO: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Trezeguet; Marmoush.

--ÁRBITRO: Ramon Abatti (BRA).

--ESTADIO: Estadio de Seattle.

--HORA: 20.00/DAZN.