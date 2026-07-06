Bellingham anima a toda Inglaterra a tomarse el día libre: "Noches como esta no se viven a menudo"

05 July 2026, Mexico, Mexico City: England's Jude Bellingham celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between England and Mexico at Mexico City Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

CIUDAD DE MÉXICO, 6 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El centrocampista inglés Jude Bellingham pidió a toda Inglaterra que se tomen el "día libres" tras el triunfo por 2-3 sobre México en los octavos de final del Mundial en el que el país americano es coanfitrión, ya que "noches como esta no se viven a menudo".

"Los niños, no vayáis al colegio; los padres, no vayáis a trabajar. Disfrutad del día, tomaos el día libre si podéis; noches como esta no se viven a menudo", dijo el futbolista, autor de dos tantos en la victoria en el Estadio Azteca.

Bellingham marcó dos goles en 98 segundos en la victoria por 2-3 en octavos de final frente a los coanfitriones, en un partido en el que los de Thomas Tuchel jugaron más de 30 minutos con 10 hombres por la expulsión de Jarell Quansah.

Dado que la semana laboral en Inglaterra comenzaba apenas unas horas después del pitido final en Ciudad de México, Bellingham animó a la gente a tomarse el día libre para celebrarlo. "Envía un mensaje a tus jefes y diles que no vas a ir a trabajar, así de sencillo", dijo.

"Soy aficionado de Inglaterra desde que tenía siete años; el Mundial de 2010 fue el primero que vi. Por supuesto, últimamente hemos vivido mejores momentos, pero recuerdo haber visto algunos torneos y a algunos de los jugadores que ahora aparecen en la tele hablando de ello. Les costaba mucho en este tipo de noches y era duro porque daba la sensación de que el país nunca les había apoyado de verdad", reflexionó.

Bellingham elogió la unión del grupo y la afición inglesa. "Formar parte de una selección de Inglaterra que da tanto al país y que puede regalarle noches como esta significa para mí tanto como cualquier otra cosa en mi carrera. Estoy orgulloso de esta plantilla, de esta nación. Ha sido como si todo el país hubiera jugado", defendió.

"Todo lo que he visto esta semana es que el país nos ha apoyado; sabíamos lo difícil que iba a ser, con un ambiente increíble; México es un buen equipo. Así que conseguir esta victoria es, sin duda, la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Me emocioné bastante al final del partido; quería abrazar a tantos jugadores como pudiera porque fue una victoria de equipo", concluyó.