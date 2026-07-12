Jude Bellingham, Noruega - Inglaterra - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Bellingham lleva a Inglaterra a semifinales

Un doblete del jugador del Real Madrid remó hasta la prórroga y a contracorriente de una Noruega frustrada con polémica

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra derrotó (1-2) este sábado a Noruega en la prórroga para meterse en semifinales del Mundial 2026 gracias a un doblete de Jude Bellingham, artífice de la remontada y el discreto billete inglés en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los inventores del fútbol cumplieron en una floja actuación, quizá por el calor o por toda la presión del favorito, para llegar a la penúltima ronda como en Rusia 2018. El centrocampista del Real Madrid, con seis goles en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, eclipsó el duelo Harry Kane-Erling Haaland.

No hubo los fuegos artificiales que se esperaban. Noruega lo tuvo en su mano cuando se adelantó con un gol para enmarcar de Andreas Schjelderup y de nuevo por delante, anulado con polémica. Pese a empatar justo antes del descanso, Inglaterra no mejoró, muy poco a poco con las muchas intervenciones de Thomas Tuchel, pero Noruega dejó de remar para seguir haciendo historia por culpa de Bellingham.

El calor y la humedad hicieron que ambas selecciones se lo tomaran con calma de inicio, cómoda Inglaterra ante el planteamiento defensivo de su rival. Los de Stale Solbakken no lo bordaron, dejaron las bandas a los ingleses y Gordon lo aprovechó con algo de profundidad, manejando una serie de centros con peligro.

La salida noruega no existió hasta después del parón por hidratación, aunque el cambio de tercio estuvo bendecido por un tremendo gol a la escuadra de Andreas Schjelderup (1-0), novedad en el once tras su gran segunda parte contra Brasil. El misil dejó grogui a Inglaterra, que reclamó falta a Kane en la acción del gol y que cerca estuvo de encajar el segundo poco después.

Alexander Sorloth no aprovechó un dos contra uno con Haaland y los de Thomas Tuchel agradecieron esa vida extra. Antes del descanso, la selección de los 'Tres Leones' reaccionó gracias a la categoría de Jude Bellingham, autor del 1-1 tras una buena conducción de Elliot Anderson y el pase de Gordon. La jugada dio que hablar porque el balón pareció tocar un cable de cámara, pero la FIFA lo desmintió con el sensor del balón.

Los ingleses se activaron a tiempo y Kane hizo el 1-2 pero en fuera de juego. Con todo, al técnico alemán no le había convencido lo visto y en la reanudación metió doble cambio. Declan Rice, tocado con el virus que le había hecho ser duda, no volvió y tampoco Noni Madueke. Sin embargo, ni Bukayo Saka ni Eberechi Eze dieron el extra ofensivo que necesitaban los suyos, y fue Noruega la que se quedó la reanudación.

Jordan Pickford tuvo que volar en otro centro envenenado, esta vez de Sorloth, y en un cabezazo de Haaland. En los saques de esquina que llegaron después, el miedo volvió a atenazar a los ingleses con el 2-1 de Torbjorn Heggem. Los inventores del fútbol se libraron por la intervención del VAR y el francés Clément Turpin anuló el gol por una falta de Haaland sobre Anderson.

El colegiado mandó repetir el córner porque el empujón había sido sin el balón en juego, una medida de las que chirrían pese a que tire de manual. La floja segunda parte de Inglaterra siguió a pesar de que Kane no aprovechó un centro de Gordon, quien dejó su sitio a Reece James, en una arriesgada decisión de Tuchel en el 70'.

BELLINGHAM, TAMBIÉN EN LA PRÓRROGA

Fue Noruega la que aprovechó la frescura en sus extremos con Antonio Nusa y Oscar Bobb, y la que rondó el gol de nuevo con un balón al larguero de Kristoffer Ajer. Los de Solbakken tuvieron más posesión que nunca en este Mundial y los de Tuchel confiaron en una calidad muy apagada, ni siquiera poniendo centros, salvo un pase de la muerte de Saka que no encontró rematador.

Para el tiempo extra fue nuevo de Bellingham el protagonista de los 'Tres Leones'. Después de hacer el partido de su vida contra Brasil, el portero Orjan Nyland falló en un despeje que dejó muerto para el jugador del Real Madrid en el minuto 93. Los de Tuchel pudieron sentenciar con un penalti forzado por Djed Spence, demasiado a juicio del VAR y del árbitro porque lo anularon.

En el segundo tiempo de la prórroga, Solbakken sentó a Haaland e Inglaterra se defendió como ya había hecho en el Azteca en la ronda anterior. Los inventores del fútbol dieron un paso más hacia un ansiado título más para sus vitrinas, con solo el Mundial de 1966 y la espina de las últimas dos finales de EURO perdidas. En la penúltima ronda espera ahora a Suiza o Argentina.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NORUEGA, 1 - INGLATERRA, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

NORUEGA: Nyland; Ryerson (Aursnes, min.60), Ajer, Heggem (Ostigard, min.91), Moller Wolfe (Pedersen, min.90); Berg, Berge, Odegaard; Sorloth (Bobb, min.68), Schjelderup (Nusa, min.68); Haaland (Larsen, min.106).

INGLATERRA: Pickford; Konsa (Rogers, min.89), Stones, Guehi, O'Reilly (Spence, min.86); Rice (Eze, descanso), Anderson, Bellingham (Burn, min.111); Madueke (Saka, descanso), Gordon (James, min.71); Kane.

--GOLES:

1 - 0, min.36, Schjelderup.

1 - 1, min.45+2, Bellingham.

1 - 2, min.93, Bellingham.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Ajer (min.117) por parte de Noruega.

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), 64.478 espectadores.