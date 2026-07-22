La bicampeona del mundo estrenará estrella en España en Sevilla y Oviedo

Winning captain Rodri #16 of Spain lifts the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States - Photo J - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española disputará su primer partido oficial tras levantar su segunda Copa del Mundo el próximo 29 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante Croacia, mientras que el 3 de octubre será el Carlos Tartiere de Oviedo el que acoja el encuentro ante la República Checa, ambos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Tras conquistar la Copa del Mundo en Estados Unidos, la selección, líder del ranking FIFA y vigente campeona del mundo y Europa, ya pone el foco en su próximo gran desafío: la Liga de Naciones, competición en la que ha quedado encuadrada en el grupo A3 de la máxima categoría.

Así, la segunda estrella lucirá por primera vez en territorio nacional en un torneo que trae grandes recuerdos a España, campeona en 2023 y subcampeona en 2025, con Sevilla y Oviedo como grandes escenarios.

Sevilla será la primera parada como campeones del mundo. El 26 de septiembre, España debutará en la competición con una visita al emblemático Wembley para medirse a Inglaterra y, el 29, disputará su primer encuentro ante su afición en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde recibirá a Croacia a las 20.45 horas en la segunda jornada.

"Fruto del trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol, el combinado nacional regresará al estadio sevillista once años después para medirse al conjunto balcánico", apunta el comunicado emitido por la RFEF.

El historial ante Croacia favorece a España, con siete victorias, un empate y tres derrotas en los once enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, cuyo precedente más reciente se saldó con un contundente triunfo del conjunto de Luis de la Fuente (3-0) en la fase de grupos de la última Eurocopa. Además, será el 26º partido de España en el feudo del Sevilla FC, la última en marzo de 2015, cuando venció por 1-0 a Ucrania en un encuentro de clasificación para la Eurocopa.

Dos días después, el 3 de octubre, España pondrá rumbo a Oviedo para enfrentarse a la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere, también a las 20.45 horas. Así, la selección volverá a jugar en el campo del Real Oviedo tras haber pasado once años de su última visita, saldada con una victoria por 2-0 frente a Eslovaquia.

"El apoyo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias hará posible el regreso del combinado nacional a la ciudad ovetense, que albergará el duelo correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League", afirma la Federación.