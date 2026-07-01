Bielsa cesa como seleccionador de Uruguay: "Es una caída difícil de soportar, decepcionamos a los hinchas"

26 June 2026, Mexico, Guadalajara: Uruguay head coach Marcelo Bielsa pictured during the 2026 FIFA World Cup group H soccer match between Uruguay and Spain at Guadalajara Stadium. Photo: Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dpa - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Marcelo Bielsa desmintió que haya tenido problemas con el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde y anunció su cese en el cargo, tras expresar su frustración por la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa. Por las ilusiones que yo me hice y lo mal que terminó. En el esfuerzo arrastré a mucha gente. Los jugadores han sido de una capacidad enorme. Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos", dijo en la rueda de prensa de su despedida que duró una hora y 40 minutos.

El exentrenador del Leeds, de 70 años, dirigió una decepcionante campaña con Uruguay, que terminó tercero en el Grupo H de España, después de empatar contra Arabia Saudí y Cabo Verde y perder (0-1) frente a los pupilos de Luis de la Fuente en un partido en el que se emplearon con dureza.

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande, era totalmente imprevisto que la posición fuera la que fue. Difícil de imaginar. Es una caída difícil de soportar. No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo. Tengo la convicción de que si hubiera tomado caminos diferentes, no hubiera revertido los resultados que obtuvimos", comentó.

En la comparecencia Bielsa se despidió con un "adiós muy doloroso" y sugirió que "nada" de lo que intentó transmitir era "importante a ningún nivel". "Sé cuándo a alguien le importa lo que sé. Nada de lo que intenté transmitir fue importante, a ningún nivel. Eso nunca fue importante desde mi punto de vista. No le veo nada malo: a los demás no les interesa saber lo que sé. Caso cerrado", indicó.

Explicó que el portero Fernando Muslera tenía fiebre la víspera de enfrentarse a España. "El día del partido no tenía fiebre y estaba listo para jugar. No tenía dolores ni fiebre. Algo que habla de su grandeza es que nunca un jugador me pidió ser sustituido, y me dijo que estaba tan golpeado por el error que prefería dejar de jugar porque el grupo estaba en condiciones de pelear y él no estaba en el mejor momento", desveló.

Por otro lado, negó que en la selección hubiera división con los jugadores. "El encargado de prensa de la AUF que envía las informaciones, envió un comentario de un exjugador de Uruguay, que dijo que se vio que el jugador y el entrenador estaban desunidos. Yo digo lo contrario, estábamos lo suficientemente unidos para correr el 20% más que Arabia, el 30% que Cabo Verde y el 25% más que España", señaló.

Sobre el cambio de Fede Valverde en el último encuentro de la primera fase contra España, esgrimió que no lo señaló. "De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece. Le dije que quizá necesitaría usarlo como central, extremo o volante, y recibí una respuesta ideal. Si existe un conflicto, yo lo ignoro, porque nunca tuve un problema con él. Soñaba con dirigir a Araújo, a Valverde, a Bentancur ...", aseguró.

En cambio, Bielsa reconoció dos incidentes que tuvieron lugar durante el Mundial, entre ellos la reacción que tuvo antes de ser entrevistado tras la derrota ante España. "Gestionan los momentos de angustia como si fueran momentos de felicidad. Reaccioné ante la demora en las preguntas que me obligaban a responder y reaccioné porque esperaban, esperaban y yo estaba abrumado por el dolor. Por eso quizá no fui tan educado como debería haber sido", admitió.

Sobre el cierre de su etapa con Uruguay, dijo que en el fútbol hay errores y equivocaciones. "Sin eso no hay fútbol. Los errores te enamoran, y esta vez nos tocó sufrirlos", lamentó el 'Loco', que descubrió a futbolistas como Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos.