Bielsa da la lista de Uruguay, rival de España

Archivo - Federico Valverde, Uruguay - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, dio a conocer este domingo su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano, donde comparte Grupo H con España, con cuatro jugadores que militan en el fútbol español.

El técnico argentino, el cual lleva entrenando a Uruguay desde mayo de 2023, espera elevar el nivel competitivo del conjunto charrúa y estar en la pelea del torneo norteamericano. La gran ausencia es la de Luis Suárez, quien a sus 39 años deja de ser la referencia de su selección en ataque.

Bielsa llamó a 26 jugadores liderados por el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde y el delantero del Al Hilal Darwin Núñez a pesar de que el ex del Liverpool no juega desde febrero. Arriba también tendrán al jugador del Real Oviedo Federico Viñas. El portero Fernando Muslera disputará su quinto Mundial, mientras que la defensa estará comandada por los centrales de Atlético de Madrid y FC Barcelona José María Giménez y Ronald Araújo.

La selección sudamericana comparte el Grupo H con Arabia Saudí, cuyo enfrentamiento será su debut el 15 de junio, además de Cabo Verde y una España con la que cerrará la fase inicial el 26.

--LISTA DE URUGUAY PARA EL MUNDIAL.

PORTERO: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

DEFENSAS: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Nápoles), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

CENTROCAMPISTAS: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

DELANTEROS: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).