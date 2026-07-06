Blatter, sobre la roja retirada a Balogun: "El fútbol nunca debe ser un patio de recreo para el poder político"

Archivo - May 30, 2015 - Zuerich, Schweiz - Zuerich, 30.5.2015, Fussball - PK Joseph Blatterr, Joseph Blatter spricht einen Tag nach seiner Wiederwahl zum FIFA Praesidenten an einer Medienkonferenz zu den Medien. - Europa Press/Contacto/Melanie Duchene - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter reprochó este lunes al organismo la posible influencia de la Casa Blanca en retirar la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun, que podrá participar en el partido ante Bélgica de los octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá de 2026, defendiendo que "l fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político".

"Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la pregunta es inevitable: ¿Hacia dónde vas, FIFA?", expresó el suizo en su cuenta de 'X', donde defendió también que el fútbol "nunca" debe convertirse en un "patio de recreo para el poder político".

El delantero internacional de Estados Unidos Folarin Balogun podrá jugar contra Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026 que disputan como anfitriones, después de que la FIFA haya levantado la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final por una entrada por detrás, complicando el billete que finalmente sellaron los de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el delantero autor de tres goles en lo que va de Mundial estaba destinado a perderse al menos el siguiente encuentro, pero la FIFA anunció este domingo que levanta la sanción del jugador local.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la noticia que corrió como la pólvora en los medios de todo el mundo. "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", apuntó en su red social Truth Social, haciendo referencia a una entrada de Balogun, autor del 1-0 contra Bosnia, que si bien no fue intencionada, sí dejó los tacos al rival por detrás.

Incluso, según de The New York Times, Trump llegó a llamar a Infantino para que revisara la suspensión de su jugador. La noticia la adelantó The Athletic y posteriormente la confirmó la FIFA en un comunicado, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica.

"De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año", dijo la FIFA, con ese artículo que establece que "el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria".

La Real Federación Belga de Fútbol expresó este domingo su "descontento" con la FIFA. "Con el fin de proteger los derechos legítimos de todas las naciones participantes y defender los principios generales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en la actualidad como en futuras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, la Federación está llevando a cabo un análisis exhaustivo de este asunto", concluyó.