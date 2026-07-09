Borja Iglesias: "La gente hace cuentas muy rápido y la realidad es que Bélgica tiene un 'equipazo'"

Borja Iglesias of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Borja Iglesias advierte que Bélgica, el rival este viernes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "tiene un 'equipazo'" y que en un torneo así todos los equipos "tiene capacidad para hacerte daño", por lo que pidió no hacer "cuentas muy rápido" sobre el pase a las semifinales.

"La gente hace cuentas muy rápido y la realidad es que Bélgica tiene un 'equipazo'. Creo que si analizamos su plantilla hay muchísimo talento, muchísima capacidad de tener el balón, de generar ocasiones y muchas variantes en su ataque. También es un equipo muy agresivo cuando pierde la pelota", señaló Iglesias a los medios antes del entrenamiento de este jueves.

El 'Panda' recordó que enfrente habrá "un 'porterazo'" como Thibaut Courtous y que "hay que analizar el partido muchísimo y darle la importancia que tiene". "Hay que dar valor que tiene cada vez que ganas, que a veces parece que si ganas mucho parece que es más fácil y la realidad es que cada día ganar es supercomplicado", subrayó.

"Será un partido complicado, con alternativas seguro durante el tiempo que estemos en el campo, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de jugarlo", afirmó el goleador, que remarcó que intentan no pensar en que son "favoritos". "En un Mundial, realmente, todas las selecciones tienen capacidad para hacerte daño, tú también a ellas y la realidad es que pensamos en dar nuestra mejor versión hasta ahora, intentar, si puede ser, ser todavía más protagonistas, hacer más daño y conceder menos", agregó.

Sin embargo, sabe que "luego va a ser muy distinto porque enfrente siempre hay un equipo con mucho talento y con muchas ganas de ganar". "Nosotros sabemos que tenemos un gran equipo, que tenemos capacidad, pero también sabemos que ellos lo son y creo que hay que ser conscientes de ello", insitió.

Sobre su debut en el evento, con unos minutos ante Portugal ya en el tiempo añadido, reconoció que "fue un día bonito". "Por la victoria sobre todo. A nivel personal, poder debutar en un Mundial y dejar ahí mi nombre escrito es algo especial. Es cierto que fue 'cortito', pero también hay que darle valor por el hecho de en qué selección, por lo que cuesta hacerlo aquí. Me siento muy feliz por ello", puntualizó.

"Todos lo pensamos y lo vivimos de la misma manera y un poco la celebración del otro día demuestra la conexión de todos los jugadores a pesar de que hayan jugado menos o más. Todos estamos aquí por lo mismo, por luchar por un objetivo común y la verdad que da gusto estar en ese grupo", añadió sobre la unión de la plantilla, aunque haya futbolistas que aún no han podido debutar.

El futbolista gallego admite que uno siempre "está deseando entrar para ver si cazas algún balón y ver si eres capaz de ayudar en un momento de presión". "Intentas analizar y pensar situaciones del partido en las que puedes ayudar por si te toca salir", remarcó el futbolista del RC Celta.

Este explicó que los que están jugando más en la 'Roja' "tienen muchísimo talento". "Y los que no, también", resaltó el delantero que visualiza "todos los días, una parte por ilusión y otra por preparación" tener un papel similar al de Fernando Llorente en 2010. "Es importante pensarlo y es importante sumar. El grupo aquí es tan fuerte y está tan unido en ese sentido que creo que todos visualizamos a los demás en cualquier momento que pueda pasar. Ojalá que algún día toque y si no, que le pase a otro y se celebrará igual", sentenció.