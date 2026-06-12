Borja Iglesias: "Me he imaginado un 'Iniestazo' en muchos compañeros y ojalá que pase"

Borja Iglesias attends during the press conference of Spain National Football Team ahead the FIFA World Cup 2026 at Ciudad del Futbol on June 03, 2026 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Borja Iglesias ha reconocido que muchas veces se ha imaginado "en muchos compañeros" un gol tan importante como el de Andrés Iniesta en la final de Sudáfrica 2010, y espera que pueda repetirse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de reconocer que el equipo tiene "mucha confianza" y que deben "demostrar" que son una de las potencias favoritas "en el terreno de juego".

"Creo que cualquiera de los que estamos aquí posiblemente lo hayamos imaginado", señaló durante un acto de patrocinio de Google Gemini preguntado por si sueña con que se repita un 'Iniestazo'. "Yo no he llegado a materializarlo en la IA, pero sí que es algo que creo que todos lo tenemos. Yo no solo lo he imaginado en mí, me lo he imaginado en muchos compañeros que me encantaría vivirlo, y eso es por lo que estamos aquí, para sumar y disfrutarlo. Ojalá que pase", deseó.

Además, el delantero del RC Celta no rehuye del papel de favorita de España. "Es bonito verte ahí, pero todo eso hay que demostrarlo en el terreno de juego. Creo que nos tiene que servir para aumentar esa confianza que creo que sí que ya tenemos entre nosotros, pero sabiendo que esto hay que hacerlo con mucho trabajo, mucha humildad y el esfuerzo y las variables que hay, que son enormes", indicó.

Preguntado por con qué cualidad personal y futbolística de Mikel Oyarzabal se quedaría, el gallego aseguró que "el problema es solo escoger una de las tantas que tiene Mikel, tanto como persona como futbolista". "Como persona me parece un tío muy claro, muy honesto y con mucha capacidad de liderar, que me gusta mucho. A nivel futbolístico tiene muchísimas virtudes, pero te diría que su inteligencia para entender las fases del juego y cómo desde su juego, tanto ofensivo como defensivo, lidera en el campo. Es una de sus grandes virtudes dentro de las muchas que tiene", manifestó.

Por otra parte, Iglesias aseguró que, igual que confesó Marc Cucurella, también se tatuaría la cara de Luis de la Fuente en caso de conquistar el Mundial. "Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Seguro que buscando en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar Una buena opción. Yo me apunto también", dijo entre risas.

En otro orden de cosas, el compostelano desveló cuál ha sido la última consulta que le ha hecho a la IA. "Como aquí el tema del clima y las tormentas eléctricas nos tienen un poco preocupados a todos, lo último que vi esta mañana fue la previsión del tiempo hoy aquí en Chatanooga, por si a mitad del entrenamiento teníamos que irnos, para estar prevenidos", apuntó.

"Otra de las cosas que he hecho en Google Gemini ha sido buscar sitios para cuando me escape con mi familia a dar un paseíto, para acercarme y hacer alguna foto. Tengo ahí dos o tres sitios guardados", finalizó.