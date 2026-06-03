Borja Iglesias: "Nunca he sido de prometer: si tengo una oportunidad en el Mundial, la aprovecharé"

Archivo - Borja Iglesias attends a press conference due to the sponsorship agreement between the Spain national soccer team and Movistar ahead of the International Friendly match against Serbia, at Ciudad del Futbol on March 25, 2026, in Las Rozas, Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

"No vivo con ansía marcar el primer gol con España, los tiempos no los manejo yo", afirmó el internacional del Celta

LAS ROZAS (MADRID), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional del Celta Borja Iglesias afirmó que nunca ha sido un futbolista "de prometer" una cifra de goles, pero que intentará aprovechar las oportunidades que le dé el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Nunca he sido mucho de prometer, intento trabajar e intentar demostrar. Mi intención es venir a sumar en el rol que me toque, siempre disfrutándolo con una sonrisa y seguro que, si tengo alguna oportunidad, la aprovecharé y, si no, animaré desde fuera como el que más", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) la víspera del amistoso contra Irak en Riazor.

El ariete gallego, autor de 18 goles en el curso 2025-26, aseguró que en los días previos al anuncio de la lista para el Mundial estaba "bastante tranquilo" porque "el trabajo estaba hecho" y era una decisión que no dependía de él. "Pero sí que es cierto que cuando empezó la cuenta regresiva sí que me puse un poco nervioso.

'El Panda' aseguró que regresa a Galicia con emoción, y que ni había pensado que el partido contra Irak se jugará en A Coruña. "No tengo esa sensación. Cuando se juega un derbi se vive de otra manera. Lo importante es la selección, disfrutar de un buen partido y del ambiente que se genera. Creo que está lleno y seguro que pasamos una gran tarde", manifestó.

Iglesias, que desveló que al Mundial se llevará un set para hacer café de filtro, una cámara de fotos y la consola Nintendo para jugar al Mario Kart, recalcó que regresar a Galicia es bonito por el reencuentro con su familia y amigos.

"¿Los 'haters'? Al final los gustos y las opiniones son así. Yo me centro en intentar hacer mi parte. Estoy muy feliz de estar aquí y seguro que hay otros que también han hecho méritos, pero es que no soy yo el que decide", señaló.

Iglesias se mostró convencido de que los jugadores lesionados en el segundo tramo de la temporada como el blaugrana Lamine Yamal o los del Athletic Club Nico Williams o del Arsenal Mikel Merino "llegarán en condiciones óptimas" y "aportarán muchísimo" a la vigente campeona de Europa.

"No tengo esa percepción de que las cosas me cuesten más. Creo que soy muy afortunado y he vivido muchas situaciones en mi vida y ahora estoy viviendo, posiblemente, la más increíble. Como jugador de fútbol profesional, entiendo que cada uno tiene su camino y lo vive como lo tiene que vivir y yo siempre he sentido que he trabajado mucho por las cosas, pero que también las he recibido y las he disfrutado. Creo que pensarlo de otra manera sería como cargar con una emoción que no sé si me apetece", indicó.

Por otro lado, el delantero español subrayó que no vive con inquietud estrenarse como goleador con 'La Roja'. "Obviamente, me hubiese gustado hacerlo ya, pero también entiendo que los tiempos no los elegimos y en muchas etapas que he tenido en mi carrera me ha costado más o menos. Me apetece marcar gol y tengo ganas, pero también firmo no hacerlo y que vaya todo perfecto", comparó.

Su primer recuerdo de un Mundial fue el de Corea del Sur y Japón en 2002, y alejó el favoritismo que conceden a España la Inteligencia Artificial y las coincidencias como que la cantante colombiana Shakira, la misma de Sudáfrica 2010, ponga voz a la sintonía oficial o que el partido inaugural vuelva a ser el Sudáfrica-México.

"En el vestuario la gente está pensando en el camino que tenemos. Todo eso está muy bien y es divertido, pero luego la realidad es que es todo más difícil", advirtió el jugador céltico.