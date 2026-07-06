Brasil, Alemania e Italia dan la espalda al Mundial

El futbolista italiano Mateo Retegui (arriba izquierda), los alemanes Jonathan Tah y Josua Kimmich, y los brasileño Neymar y Vinícius Júnior (abajo). - EUROPA PRESS / DPA

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Brasil, Alemania e Italia, las más laureadas de la historia de los Mundiales con cinco títulos para la 'Canarinha' y cuatro para la 'Mannschaft' y el equipo transalpino, han dado la espalda al torneo, con eliminaciones prematuras y decepciones en las últimas ediciones.

El adiós de Brasil en los octavos de final del Mundial ante Noruega, que venció (1-2) a la 'Canarinha' con un doblete de Erling Haaland también en el 'last dance' de Neymar Jr., dejó al Mundial sin las tres selecciones más laureadas de la historia.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), insisten en que el proyecto liderado por Carlo Ancelotti tiene como gran objetivo el Mundial de 2030, pero su eliminación frente al combinado europeo llega antes de lo que las expectativas marcaban en la previa del torneo.

La 'Canarinha' acumulaba casi 40 años sin caer tan pronto en una Copa del Mundo. Y es que es la primera vez que la campeona en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 es eliminada en octavos de final de una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando Argentina fue su verdugo con un tanto de Caniggia en la recta final del encuentro.

Desde entonces, además de levantar el trofeo en 1994 y 2002, alcanzó al menos los cuartos de final, incluso siendo subcampeón en Francia 1998 y logrando el cuarto puesto en la edición en la que fue anfitriona en 2014. Ahora, suma un adiós tempranero, con una generación a la que le falta talento y solo, tras la lesión de Raphinha, con Vinícius Júnior como argumento.

Además, sobre la 'Canarinha' sobrevuela la maldición del 'Viejo Continente', ya que desde en 2002 se proclamara campeona del mundo, solo la han eliminado selecciones europeas. En 2006 y 2010, cayó en cuartos de final frente a Francia y Países Bajos, respectivamente. En 2014, fue el 1-7 de Alemania en Maracaná en semifinales; y en 2018 y 2022, también en cuartos, Bélgica y Croacia -esta en penaltis-, respectivamente; antes de que lo hiciera Noruega en 2026.

Más sonoro fue el adiós de Alemania en este Mundial, por la premura y por el rival. Los de Julian Nagelsmann, que dimitió, avanzaron a dieciseisavos de final después de liderar su grupo y se cruzaron con Paraguay. El conjunto germano no pudo derribar el muro 'Albirrojo', que hizo un partido largo y consiguió extender su resistencia hasta la tanda de penaltis.

Ahí, la fortuna o el destino quiso que fueran los sudamericanos los que avanzaran a octavos, dejando muy tocada a una Alemania que encadena tres participaciones consecutivas sin ganar una sola eliminatoria en un Mundial, después de que cayera en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Un mal momento que coincide con la ausencia de una generación que cogiera el testigo de la Alemania que fue campeona del mundo en 2014 y que enlazó cuatro ediciones alcanzando, al menos, las semifinales: fue subcampeona en 2002, tercera en 2006 y 2010 y levantó el título hace 12 años.

Antes del inicio del torneo, Italia, con cuatro Mundiales en su palmarés -el último en 2006-, sufrió el enésimo desastre mundialista. El combinado transalpino no logró el billete al torneo de Estados Unidos, México y Canadá al no superar la ronda final de la 'repesca' ante Bosnia y Herzegovina.

Así, por tercera edición consecutiva, el torneo veía fuera a uno de los combinados con más historia en los Mundiales, pero que no ha conseguido replicar a aquella generación que conquistó el planeta hace ya dos décadas. Un miedo al fracaso que acaba atenazando a todas y cada una de las plantillas que desde 2014, cuando jugaron su último Mundial cayendo en fase de grupos, han intentado sacar el billete a la Copa del Mundo.

Esta ausencia de tres históricas de las rondas finales del torneo abre la puerta de la esperanza a otros combinados para alcanzarlas en el ranking de equipos con más títulos mundiales. Con tres trofeos (1978, 1986 y 2022), aparece la vigente campeona, Argentina, que podría igualar a Alemania e Italia si revalida el título en la final de Nueva York.

Ya con dos Mundiales está Francia (1998 y 2018), que quiere unirse a Alemania y Brasil como los únicos combinados en jugar tres finales consecutivas de este torneo. Uruguay, también con dos entorchados (1930 y 1950) ya fue eliminada en fase de grupos; mientras que Inglaterra (1966) y España (2010), ambas con un título, quieren bordar en sus camisetas la segunda estrella.