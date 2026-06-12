May 31, 2026: RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 31: Vinicius Junior scores the opening goal during an international friendly match between Brazil and Panama at Estádio Jornalista Mário Filho (MaracanĂŁ) on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. - Europa Press/Contacto/Sport Press Photo

Brasil y Ancelotti pasan examen ante la ambiciosa Marruecos

La 'Canarinha' inicia el camino hacia la deseada sexta estrella con un exigente desafío frente a los 'Leones del Atlas'

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado, madrugada del domingo ya en España, en la primera jornada del Grupo C del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un duelo que servirá de primer gran examen para el equipo entrenado por Carlo Ancelotti y su misión de levantar el trofeo 24 años después, ante un conjunto africano que quiere demostrar que lo de Catar 2022 no fue una casualidad.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la pentacampeona del mundo entra en escena en el Mundial con su duelo más exigente del Grupo C ante una Marruecos que viene de alcanzar las semifinales y ser combinado revelación en la última cita mundialista en Catar hace casi cuatro años, eliminando por el camino a selecciones de la talla de España o Portugal, que ahora son candidatas al título.

Ante esto, el conjunto sudamericano, con el peso de todo un país, busca imponer su calidad técnica y experiencia en grandes escenarios -ningún equipo ha disputado (114) ni ganado (76) más partidos en un Mundial que Brasil- para lograr un triunfo que refuerce sus aspiraciones en el torneo y les acerque a los dieciseisavos de final. El perdedor tendrá más dificultades para avanzar a las eliminatorias como primera.

Ya han pasado 24 años desde que Brasil levantó la quinta y última Copa del Mundo; fue en el Mundial de Corea y Japón en 2002, replicando a la generación que lo hizo también en 1998. Entonces, también tuvieron que pasar 24 años, desde 1970, para ver de nuevo a la 'Canarinha' en lo más alto.

Por ello, forma parte de una especie de profecía que aporta más presión a un equipo que viene de lograr el cuarto puesto en 'su' edición de 2014, cuando sufrieron el 'Maracanazo' con el 1-7 ante Alemania, como mejor resultado en las últimas cinco ediciones, quedándose en los cuartos de final en las cuatro restantes.

La campeona de América por última vez en 2019 siempre infunde miedo por los nombres -Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Magalhaes o un Neymar que se perderá el primer partido por lesión- de un equipo que se encomienda al laureado Ancelotti, que afronta su primera experiencia, con poco tiempo en el cargo, al frente de una selección.

Marruecos es el primer escollo de una 'Seleçao' que completó una discreta fase de clasificación, quinta en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, pero que ha demostrado en los cuatro amistosos en 2026 su poderío ofensivo con 11 goles a favor. Enfrente, el gran favorito del continente africano para llegar lejos en este Mundial, con un estilo también atractivo y que representa ese fútbol de barrio.

El pujante combinado del norte de África quiere confirmar que puede instalarse entre las mejores selecciones del mundo, tras su cuarto puesto hace cuatro años y con el reciente y polémico éxito, todavía provisional y pendiente de los tribunales, también en la última Copa África. Nueve son los jugadores que siguen respecto al meritorio torneo en Catar, aunque ya sin Walid Regragui en el banquillo.

Ahora es Mohamed Ouahbi quien dirige a los 'Leones del Atlas', en una convocatoria en la que destacan jugadores como Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat o Azzedine Ounahi, además del joven talento de 18 años Ayyoub Bouaddi, que todavía no ha debutado con la Absoluta. No estarán otros conocidos como Ilias Akhomach, Youssef En-Nesyri o el lesionado de última hora Ez Abde.

Sin tener en cuenta esa final de la Copa África que sí perdieron en el campo, pero se decidirá en los tribunales, Marruecos apenas ha perdido dos encuentros desde marzo de 2024, y no ha perdido ninguno de los cinco amistosos disputados en 2026, con 13 goles a favor, 3 victorias y 2 empates, el último ante Noruega (1-1).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLE ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Cunha y Vinícius Júnior.

MARRUECOS: Bono; Achraf, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, El Aynaoui; Brahim Díaz, El Kaabi y Rahimi.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL).

--ESTADIO: Estadio Nueva York Nueva Jersey.

--HORA: 00.00/La1.