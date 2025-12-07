Brasil se corona como primera campeona del mundo femenina de fútbol sala

PASIG CITY, Dec. 5, 2025 -- Players of Brazil celebrate after scoring a goal during the semifinal match between Brazil and Spain at the FIFA Futsal Women's World Cup 2025 in Pasig City, the Philippines, Dec. 5, 2025. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección brasileña ha conquistado el primer Mundial femenino de fútbol sala, que se ha celebrado en Filipinas, después de vencer este domingo en la final a Portugal (0-3), con Emilly erigiéndose como la ganadora tanto del Balón de Oro como de la Bota de Oro del torneo.

En el PhilSports Arena de Pásig, donde horas antes España se había colgado la medalla de bronce tras superar a Argentina (1-5), la 'canarinha' hizo historia alzando el primer trofeo mundial femenino, todo después de prolongar hasta 43 su racha récord de victorias consecutivas, un periodo en el que ha marcado 303 goles y solo ha concedido 17.

En el minuto 10 de la primera mitad, Emilly Marcondes adelantó a las de Wilson Saboia tras deshacerse de su marca y definir con fuerza ante la guardameta lusa. Ya en la segunda parte, en el 23, Amandinha picó el balón para ampliar la ventaja, y ya en el 38 Débora Vanin ató la victoria.

Emilly ganó tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro, esta última empatada a siete goles con la española Irene Córdoba, que recibió la Bota de Plata.