Brasil quiere alejar las dudas ante Haití

Vinicius Junior of Brazil celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentan este viernes, ya madrugada del sábado en España (02.30), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con el deber para la 'Canarinha' de no sumar otro tropiezo que genere más dudas y dificulte su camino hacia la sexta estrella, ante un combinado del Caribe muy inferior, pero que dio buenas sensaciones en su primer partido.

La pentacampeona del mundo no tuvo el mejor debut en el Mundial 2026. Aunque su primer partido ante Marruecos era, presumiblemente, el más complicado de esta primera fase, la imagen de la 'Canarinha' no fue la esperada, teniendo incluso que igualar un primer tanto de los 'Leones del Atlas' para sumar un punto y no irse de vacío de un estreno poco ilusionante.

Los de Carlo Ancelotti se vieron superados por momentos por la garra y el ímpetu de una Marruecos mucho más hecha que remató en más ocasiones (14) que Brasil (12), en un empate no demasiado halagüeño, ya que Brasil siempre ha ganado su primer partido cuando ha terminado levantando la Copa del Mundo. De hecho, solo ha perdido dos debuts (1930 y 1934) y ha empatado en cuatro (1974, 1978, 2018 y 2026).

Por todo esto, tienen la misión de volver a poner la historia a su favor y demostrar que no solo las cinco estrellas sobre su escudo son un argumento para creer en ser campeona del mundo. Es ahí donde debe aparecer el fútbol, en un equipo plagado de armas ofensivas, como Vinícius Júnior, autor del gol ante Marruecos, pero al que le cuesta generar en la medular y ser consistente atrás.

Ancelotti, cuando todo lo que no sea un triunfo pondría contra las cuerdas a una de las grandes candidatas y 'religión' para todo un país, podría introducir cambios en el once, como dar entrada al veterano Danilo en el carril derecho o a Fabinho por el amonestado Casemiro. Mientras en el ataque, Martinelli y Luiz Henrique se disputan el puesto de extremo derecho; como Matheus Cunha e Igor Tiago el de 'nueve', con Raphinha y 'Vini' intocables.

La 'Canarinha', que sonríe con la recuperación de Neymar Jr cada vez más cerca -no juega con la selección desde 2023-, necesita darse una alegría ante una Haití que completó un buen debut, rozando su primer punto en una Copa del Mundo -son cuatro derrotas en cuatro partidos-, pero terminó cayendo por 0-1 ante Escocia en un duelo con polémica y sin la superioridad esperada de los europeos. Y es que los haitianos fueron el equipo que más remató (15) en la primera jornada del Grupo C.

Ahora les llega el más difícil todavía, la selección con más Mundiales, pero quizá la que tiene más dudas, ya que hace 24 años que no levanta el trofeo. Y los caribeños quieren picar en esa incertidumbre, para evitar también ser unas de las pocas selecciones que han perdido sus primeros cinco partidos en Mundiales, acompañando a otras como Canadá o El Salvador.

Brasil debe estar alerta, porque en este mismo torneo la ilusión y la ambición de los más pequeños y débiles ha podido con las grandes potencias, como Cabo Verde ante España o RD Congo contra Portugal, y ahora Haití quiere completar la tercera sorpresa de este inicio de torneo. Pero los enfrentamientos previos no están a su favor, porque Brasil ha barrido entres ocasiones anteriores a los caribeños: 7-1, en la Copa América 2016; 0-6, en un amistoso en 2004; y 9-1, en los Juegos Panamericanos de 1959.

Los 'Grenadiers' no quieren desaprovechar el escaparate de un Mundial después de 52 años, con un estilo marcado por el orden, el poderío físico y la velocidad en transiciones, con una convocatoria en la que solo una decena de los futbolistas han nacido en un país en el que su seleccionador, el francés Sébastien Migné, nunca ha estado. Sus mayores figuras son Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton; y el delantero Wilson Isidor, del Sunderland.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Danilo, Maquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinícius; y Cunha.

HAITÍ: Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

--ÁRBITRO: Alejandro Hernández Hernández (ESP).

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

--HORA: 02.30/DAZN.