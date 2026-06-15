'Bubista': "Hemos demostrado la resiliencia que caracteriza a Cabo Verde"

June 15, 2026, Atlanta, Georgia, United States: Bubista, head coach of Cabo Verde, celebrates during a FIFA Men's World Cup 2026 Group Stage football match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium, in Atlanta on June 15th 2026 - Europa Press/Contacto/Alexandra Fechete

ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15 (dpa/EP)

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, 'Bubista', dejó claro que el empate sin goles logrado este lunes ante España en el primer partido de la historia de su país en un Mundial lo era "todo" y que habían demostrado "la resiliencia" que caracteriza a la nación africana.

"Esto lo es todo, especialmente para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera nuestro país, nuestro equipo", remarcó Bubista en la rueda de prensa posterior al duelo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

El técnico cree que demostraron ante la campeona de Europa "organización y valentía". "Hemos demostrado lo que caracteriza a nuestro país, la resiliencia y el intento de superar siempre las dificultades", remarcó.

El seleccionador quiso elogiar a todo su equipo, pero tuvo palabras especiales para su veterano portero, Josimar Dias, 'Vozinha'. "Fue el mejor jugador sobre el terreno de juego, sólo puedo estar agradecido; es un portero que lleva mucho tiempo con nosotros, tiene experiencia. Creo que jugó bien y que nuestro equipo estuvo bastante tranquilo y sin estrés, este le ayudó a sentirse más seguro", subrayó.

El entrenador también prometió hacerlo aún mejor contra Uruguay y Arabia Saudí en sus dos próximos partidos del Grupo H. "Quiero hacer más, creo que tenemos que felicitar a los llamados equipos menores por su organización y el trabajo que han realizado", apuntó.

"Hoy en día este es un mundo más abierto y los equipos más pequeños y las selecciones nacionales más modestas tienen más derecho a enfrentarse a equipos de mayor nivel", remarcó sobre la ampliación a 48 países que ha permido que naciones como Cabo Verde, Curazao o Haití se hayan podido clasificar.

Sobre el partido y el no haber sufrido en demasía ante la campeona de Europa, recordó que "la organización" de un equipo tiene que estar "en todas partes" ante rivales de esta entidad. "Por supuesto, decíamos que España tiene la posesión del balón casi todo el tiempo, pero el control del partido no es la posesión", advirtió.

Por otro lado, también rebosaba felicidad el veterano portero Vozinha. "Estoy muy orgulloso, muy feliz, no sólo por mí, sino por todos los jugadores y todos los caboverdianos; hemos trabajado muy duro para estar aquí", aseguró el guardameta de 40 años, elegido mejor jugador del partido disputado en el Mercedes-Benz de Atlanta, donse se mostró seguro en todo momento.

El futbolista caboverdiano lamentó que, "por desgracia", su madre no había podido "venir" al Mundial. "Estaba triste por ello, pero esto es para todos los caboverdianos", insistió el portero del GD Chaves de la segunda división portuguesa.