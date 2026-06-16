Ante Budimir avisa de la "calidad extra" de Jude Bellingham

Archivo - Ante Budimir of Croatia and Jan Bednarek of Poland during the UEFA Nations League, League A, Group A1 football match between Poland and Croatia on 15 October 2024 at PGE Narodowy stadium in Warsaw, Poland - Photo Piotr Matusewicz / DPPI - Piotr Matusewicz / DPPI / AFP7 / Europa Press

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 16 Jun. (dpa/EP) -

El delantero de Croacia Ante Budimir se mostró cauto ante el potencial del inglés Jude Bellingham de cara al estreno de ambos equipos en el Mundial 2026 y avisó de que el centrocampista del Real Madrid aporta una "calidad extra", pese a considerar que esta temporada ha tenido más continuidad en la enfermería que sobre el terreno de juego.

El papel del futbolista del Real Madrid, de 22 años, es uno de los focos del debate antes del duelo del miércoles en Dallas, donde el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, valora su encaje en el once inicial junto a Morgan Rogers.

Bellingham se perdió el inicio de temporada tras una operación en el hombro y volvió a estar un tiempo fuera por problemas en el tendón de la corva, aunque Tuchel considera que llega al torneo en su mejor momento físico.

Esas ausencias le impidieron disputar los dos partidos de LaLiga de este curso frente a Osasuna, club del que forma parte Budimir, que conoce bien el nivel del internacional inglés y también destacó el peligro que representa Marcus Rashford.

"En lo que respecta a Bellingham, esta temporada ha pasado más tiempo lesionado que en forma. Sin embargo, es un jugador excepcional", afirmó Budimir.

"No sé si jugará, pero sin duda aporta una calidad extra. Rashford también es un jugador excelente y siempre es capaz de marcar la diferencia", añadió el delantero croata.

Budimir, de 34 años, afronta además un papel importante en el ataque balcánico tras haber formado parte del equipo que conquistó el tercer puesto en el Mundial de Catar 2022 y después de acumular 55 goles en LaLiga durante las últimas tres temporadas.

"Ya he dicho antes que me apuntaría inmediatamente a repetir lo de Catar", declaró el atacante a la Federación Croata de Fútbol. "Todos los que estamos aquí tenemos un objetivo mayor y espero que con mis goles pueda ayudar a conseguir victorias para la selección e incluso lograr algo más", señaló.

"El equipo de Catar tiene una medalla, mientras que este equipo actual es diferente. Algunos jugadores que estuvieron allí ya no están, pero cada año surgen nuevos futbolistas de calidad que pueden marcar la diferencia. Espero que este torneo sea un éxito", concluyó.