Camavinga se queda fuera de la lista de Francia para el Mundial

Eduardo Camavinga, Real Madrid - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga no entró en la lista de Francia para el Mundial 2026 de este verano, anunciada este jueves por el seleccionador galo Didier Deschamps, quien reconoció que el futbolista "tiene derecho a estar molesto".

La dos veces campeona del mundo irá a la cita de Estados Unidos, México y Canadá con 26 futbolistas, siendo la mayor sorpresa la ausencia de un Camavinga que fue llamado en el último parón internacional en marzo, los amistosos de nivel contra Brasil y Colombia como ensayo precisamente en suelo norteamericano.

"Es por su temporada que no está en la selección. También por algunas lesiones. Y por la competencia, que es muy, muy fuerte. Camavinga es de los más decepcionados entiendo. No dudo de su potencial ni de lo que es capaz. Tiene derecho a estar molesto conmigo, lo entiendo", afirmó Deschamps en rueda de prensa.

El técnico galo, que afronta su último torneo como seleccionador de Francia, convocó al debutante absoluto Robin Risser, portero del RC Lens, Maxence Lacroix y Jean-Philippe Mateta como grandes novedades en busca de la tercera estrella, después de perder la final de Catar 2022 y de ser campeones en 2018.

Además de Camavinga, otra ausencia destacada en lista de Deschamps es la del delantero del Tottenham Randal Kolo Muani. La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé encabeza el potente cartel galo para el torneo que arranca el 11 de junio, junto a Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Rayan Cherki.

--LISTA DE CONVOCADOS DE FRANCIA PARA EL MUNDIAL.

PORTEROS: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

DEFENSAS: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba y Dayot Upamecano.

CENTROCAMPISTAS: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery.

DELANTEROS: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise y Marcus Thuram.