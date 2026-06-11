La camiseta de Haití se modifica tras el veto de la FIFA a una imagen bélica

MIAMI, FL - JUNE 5: Haiti forward Josué Casimir (21) looks on during the international friendly game between Haiti and Peru at NU Stadium on June 5, 2026 in Miami,Florida. - Europa Press/Contacto/Chris Arjoon

FRANKFURT (ALEMANIA), 11 (dpa/EP)

La camiseta de la selección de Haití para el Mundial de Fútbol que arranca este jueves ha tenido que ser modificada después de que la FIFA, la vetara por una escena bélica que aparecía representada en ella, según informó la marca que la diseñó.

El fabricante de la equipación, 'Saeta', confirmó el cambio antes del primer partido de Haití en la Copa del Mundo, el sábado contra Escocia, pero insistió en que el diseño "no pretendía ser una declaración política, sino más bien "un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití".

La parte delantera de la camiseta mostraba en la parte inferior una ilustración de la batalla de Vertières de 1803 entre esclavos locales y tropas francesas, gracias a la cual Haití consiguió la independencia.

La selección llevó la camiseta en dos recientes partidos de preparación antes de que la FIFA interviniera y 'Saeta' afirmó que la había diseñado para celebrar "el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano", pero que ahora ha "aplicado los requisitos finales comunicados por la FIFA".