Las camisetas de Unai Simón, Merino y Ferran lideran las búsquedas de la selección española en Wallapop

July 6, 2026, Dallas, United States: Unai Simon of Spain seen in action during FIFA World Cup 2026 football match between Portugal and Spain at AT&T Stadium Stadium (Dallas). Final score; Portugal 0:1 Spain. - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las camisetas de los internacionales Unai Simón, Mikel Merino y Ferran Torres lideran las búsquedas relacionadas con la selección española durante el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá de los usuarios de la plataforma de consumo Wallapop, según datos de la propia compañía de compras.

Con España ya clasificada para los cuartos de final, en los que se enfrentará este viernes (21:00 horas) a Bélgica, y Unai Simón convertido en uno de los grandes jugadores del torneo tras encadenar cinco partidos con la portería a cero, las búsquedas de su camiseta se han disparado un 600%.

Le sigue de cerca Mikel Merino, con un incremento del 400% tras su decisivo gol frente a Portugal en los octavos de final, mientras que la camiseta de Ferran Torres aumenta un 212%, impulsada por el fenómeno que protagoniza en redes sociales, donde se ha convertido en uno de los nombres propios de esta competición.

El entusiasmo por 'La Roja' también se traslada al resto de artículos relacionados con el torneo. Las búsquedas de camisetas de la selección española crecen un 195%, mientras que la segunda equipación blanca aumenta un 116%.

Además, los aficionados también buscan cómo preparar el ambiente para seguir los partidos: las banderas de España registran un incremento del 133%, los proyectores un 122%, las bufandas un 120% y las gorras de la selección nacional un 100%.

Más allá de la selección española, el Mundial también impulsa el interés por otras estrellas y selecciones. La eliminación de Portugal en octavos de final ha convertido esta edición en el último Mundial de Cristiano Ronaldo, un hito que explica también el incremento del 142% en las búsquedas de su camiseta en Wallapop.

En el apartado internacional, las camisetas de Marruecos, Noruega y Argentina son las que generan mayor interés entre los usuarios de Wallapop. Por jugadores, el ranking de búsquedas lo lideran Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Jude Bellingham, reflejando cómo el torneo impulsa tanto el seguimiento de las grandes selecciones como de algunas de las principales estrellas del fútbol mundial.